Se instala un potente anticiclón que provocará un cambio brusco del pronóstico, con nubosidad variable, repunte de temperaturas y humedad: las zonas afectadas

El desplazamiento de un frente inestable sobre el centro del territorio nacional modificará las condiciones meteorológicas durante el fin de semana largo y el comienzo de la semana siguiente. En ese marco, dará un giro inesperado que provocará cambios en las temperaturas y precipitaciones.

Este fenómeno atmosférico sucederá tras los valores mínimos de principios de semana y la masa de aire polar afectará de manera directa sobre todo el país.

El pronostico del tiempo

El tiempo durante el fin de semana largo

El ingreso de aire polar se consolidará entre el sábado y el domingo con condiciones propias de la estación otoñal, ya que para el sábado el cielo permanecerá parcialmente nublado con ráfagas de viento constantes.

El aire frío más intenso llegará durante la mañana del sábado, con mínimas que rondarán entre los 10°C en zonas urbanas y los 5°C en zonas mas abiertas. Con el correr del día, la temperatura marcará los 15°C por la tarde, con ráfagas de viento.

Pronóstico del tiempo

Para el domingo, el frío se intensificará con mínimas que estarán cercanas a los 10°C en zonas urbanas, mientras que en zonas suburbanas podrían alcanzar valores inferiores. El lunes, en tanto, la mínima tocará los 12°C, mientras que la máxima se posicionará cerca de los 18°C.

Según el sitio web especializado Meteored, se produjo un “cambio marcado” en las últimas actualizaciones de pronóstico. En ese marco, a mitad de semana ingresará un frente que traerá condiciones climáticas adversas, en las que predominará la inestabilidad y un aumento en las temperaturas mínimas y máximas.

Medidas de prevención del SMN por el frío