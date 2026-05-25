Se instala un potente anticiclón que provocará un cambio brusco del pronóstico, con nubosidad variable, repunte de temperaturas y humedad: las zonas afectadas

El ingreso de aire polar y ventoso impactará sobre la región central del país; las temperaturas mínimas perforarán el umbral de los 5°C en varios sectores del conurbano bonaerense
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El desplazamiento de un frente inestable sobre el centro del territorio nacional modificará las condiciones meteorológicas durante el fin de semana largo y el comienzo de la semana siguiente. En ese marco, dará un giro inesperado que provocará cambios en las temperaturas y precipitaciones.
Este fenómeno atmosférico sucederá tras los valores mínimos de principios de semana y la masa de aire polar afectará de manera directa sobre todo el país.
El tiempo durante el fin de semana largo
El ingreso de aire polar se consolidará entre el sábado y el domingo con condiciones propias de la estación otoñal, ya que para el sábado el cielo permanecerá parcialmente nublado con ráfagas de viento constantes.
El aire frío más intenso llegará durante la mañana del sábado, con mínimas que rondarán entre los 10°C en zonas urbanas y los 5°C en zonas mas abiertas. Con el correr del día, la temperatura marcará los 15°C por la tarde, con ráfagas de viento.
Para el domingo, el frío se intensificará con mínimas que estarán cercanas a los 10°C en zonas urbanas, mientras que en zonas suburbanas podrían alcanzar valores inferiores. El lunes, en tanto, la mínima tocará los 12°C, mientras que la máxima se posicionará cerca de los 18°C.
Según el sitio web especializado Meteored, se produjo un “cambio marcado” en las últimas actualizaciones de pronóstico. En ese marco, a mitad de semana ingresará un frente que traerá condiciones climáticas adversas, en las que predominará la inestabilidad y un aumento en las temperaturas mínimas y máximas.
Medidas de prevención del SMN por el frío
- Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
- Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades).
- Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
- Evitá los cambios bruscos de temperatura.
- Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
- Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
- Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.
- No fumes en ambientes cerrados.
- Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
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