La muerte de un medico joven por sobredosis destapó fiestas privadas con anestésicos que eran sustraídos de un hospital

Alejandro Zalazar, un anestesiólogo de guardia del Hospital General de Niños R. Gutiérrez y exresidente del Hospital Rivadavia, fue hallado muerto en su domicilio el lunes de la semana pasada. Según fuentes oficiales consultadas, la causa del fallecimiento fue una sobredosis de propofol y fentanilo, dos fármacos de uso anestésico intravenoso. En la vivienda de la víctima fueron hallados medicamentos anestésicos e instrumental médico, lo que dio inicio a una serie de averiguaciones sobre el origen de esas sustancias.

A partir del análisis de la trazabilidad de los fármacos y de los elementos encontrados, se determinó que pertenecían al Hospital Italiano de Buenos Aires. Ese dato derivó en un procedimiento interno dentro de la institución. Se identificó a un médico del área de Anestesiología, cuyas iniciales son H.B., y a una residente de tercer año de anestesiología, de iniciales D.L., como presuntos autores del robo y de la posterior distribución de las drogas.

Alejandro Zalazar fue hallado muerto en su domicilio

Según fuentes médicas, una vez establecido que los anestésicos y los implementos para consumirlo provenían del Hospital Italiano, el profesional señalado presentó su renuncia. En paralelo, se abrió un sumario interno para establecer responsabilidades y determinar cómo se produjo la salida de sustancias controladas del establecimiento.

El propofol y el fentanilo son fármacos que se administran por vía intravenosa en distintos procedimientos médicos, como estudios endoscópicos y cirugías, y su dosificación se realiza mediante bombas de infusión que regulan la cantidad suministrada según múltiples variables clínicas. Una administración indebida puede generar una depresión respiratoria severa, conocida como apnea, que requiere asistencia ventilatoria inmediata.

Fiestas de propofol

Médicos y residentes consultados por LA NACION mencionaron las “Propo fest”, como se conocía en ese ámbito a las fiestas organizadas por un pequeño grupo de anestesistas y residentes de anestesiología de distintos hospitales porteños, donde se suministraban insumos hospitalarios como propofol y fentanilo con fines recreativos.

En paralelo a las actuaciones formales, en ámbitos médicos comenzaron a circular audios y mensajes de WhatsApp donde se relatan presuntas prácticas irregulares vinculadas al uso de anestésicos fuera del ámbito asistencial.

En esos audios se escucha, por ejemplo, que un grupo de médicos, del que formaban parte anestesiólogos del Hospital Rivadavia y del Hospital Italiano, “hacían fiestas con bombas de infusión y había una persona encargada de ambucear cuando aparecía la apnea”. “Todo el material que usaban era del hospital”, mencionan.

En otro tramo, uno de los interlocutores afirma que “el fallecido había ido alguna vez a esas reuniones”, aunque aclara que se trata de comentarios que circulan entre colegas. También se menciona que, durante las jornadas con antidopping a las que se somete a los anestesistas, algunos presentaban certificados médicos falsos para no asistir al trabajo ese día.

Las versiones descriptas en esas comunicaciones privadas no cuentan, por ahora, con validación administrativa ni judicial y permanecen fuera de los expedientes en curso.

En sus redes sociales, la Asociación de Profesionales del Hospital Gutiérrez publicó el pasado lunes 23 de febrero un comunicado despidiendo a Zalazar. “Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del Dr. Alejandro Zalazar, anestesiólogo de guardia de nuestro hospital. Acompañamos a sus familiares y compañeros en este doloroso momento”.

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