“Quiero ser reina”. Boom de inscriptas para participar de un certamen que había sido prohibido por un intendente

MENDOZA.- Tras la eliminación de un concurso de belleza departamental de la Vendimia “por cosificar a la mujer”, que terminó con un fallo de la Corte provincial que dispuso restablecer el certamen, por considerarlo inherente al patrimonio local, más de 170 chicas de Guaymallén decidieron presentarse con el sueño de convertirse en la próxima reina comunal, para luego poder disputar el trono nacional.

Así, a contrarreloj, tanto las candidatas a la corona como la municipalidad de Guaymallén, que debió que acatar la resolución del máximo tribunal, a pesar de algunas quejas, se mueven por estas horas para llegar de la mejor manera posible a la celebración, que se realizará el 10 de este mes. En ese certamen se elegirá a la representante de Guaymallén en la Fiesta Nacional de la Vendimia, el 4 de marzo, cuando se seleccione a la reina máxima, entre las ganadoras de los 18 departamentos de Mendoza. En este sentido, se ultiman los detalles para que las candidatas guaymallinas, que ascienden a 172, según datos a los que accedió LA NACION, realicen la preparación, los cursos y las evaluaciones correspondientes que determinarán quiénes seguirán en carrera por cada localidad departamental.

Así, el proceso de selección de las representantes distritales consiste en un completo examen luego de capacitaciones obligatorias donde se abordan, principalmente, contenidos de cultura, historia, enoturismo, producción, geografía y derechos humanos. Además, serán tenidas en cuenta aptitudes en formación profesional, académica y/o experiencias de vida. Según comunicaron desde Guaymallén, el test es “excluyente” y se aprobará con más de 70%.

En medio de la vorágine que supuso el fallo de la Corte provincial, desde la comuna que conduce el radical Marcelino Iglesias se quejaron por la “complejidad” de tantas actividades a realizar en dos semanas ya que en “condiciones ordinarias” se hacen durante cuatro meses. Durante tres días, la comuna dispuso 10 delegaciones para las inscripciones, con un único requisito para las interesadas: ser mayores de 18 años y tener, al menos, dos años de residencia.

“Vale mencionar que si quienes participan por algún distrito no alcanzan el porcentaje mínimo para su aprobación, ese o esos distritos no tendrán representantes en la Vendimia departamental”, indicaron desde la comuna a través de un comunicado, donde dejaron en claro que la prueba se hará bajo la metodología de “doble ciego”, por lo que habrá una comisión evaluadora que no sabrá a qué persona corresponde cada examen.

Julieta Lonigro fue la "reina blue" de 2021 Mun. de Guaymallén

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza declaró el mes pasado la inconstitucionalidad de la ordenanza comunal N°9196, de 2021, que acababa con la tradicional votación de la soberana departamental. En el medio hubo críticas, reproches y presentaciones judiciales y hasta la aparición de una “reina blue”, Julieta Lonigro, elegida extraoficialmente por los vecinos, que finalmente no pudo participar de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2022. Esto, debido a que el máximo tribunal, en febrero del año pasado, obligó al municipio a presentar una reina hasta que emitiera el fallo de fondo, pero las autoridades decidieron que fuese la soberana de 2020, Sofía Grangetto.

Audiencia pública

Por eso, días atrás, luego de una audiencia pública realizada a fin de año, se conoció la decisión definitiva del principal órgano de la Justicia provincial por lo que la comuna está obligada, de ahora en más, a realizar su fiesta, con elección y coronación. Todo el camino recorrido sigue siendo celebrado, principalmente por las asociaciones de exreinas nacionales de la Vendimia, ya que fueron las que presentaron la demanda y ponen en valor lo que ocurre ahora con el interés de las jóvenes vecinas de Guaymallén en coronarse.

“Estamos sumamente contentas por la convocatoria; ya que fueron solo tres días para inscribirse, teniendo en cuenta la poca difusión y el poco tiempo. Guaymallén es muy grande y hay que cubrir bastantes espacios también. Todo esto refuerza y le da sentido a nuestro argumento de que mientras existan chicas que se quieran presentar no se pueden tomar el atrevimiento de querer eliminar un espacio que es de la mujer, por lo menos dentro de la Fiesta de la Vendimia”, comentó a LA NACIÓN Ana Paula García, exreina nacional de la Vendimia y una de las impulsoras del reclamo ante la Justicia, a través de la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia (Corenave). “Tratamos de acompañar a las chicas que nos contactan y nos hemos puesto a disposición del departamento. Por eso, le enviamos una carta abierta al intendente, entendiendo que estos espacios se construyen con la mirada y el aporte de un montón de personas, pero no hemos recibido respuestas”, concluyó la exsoberana.

