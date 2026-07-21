Ranking QS: Buenos Aires se consolida como la mejor ciudad para estudiantes universitarios en América Latina

En un escenario global cada vez más competitivo para la educación superior, Buenos Aires ha logrado retener su título como la mejor ciudad para estudiantes en América Latina, según los resultados del QS Best Student Cities 2027 publicado hoy. Sin embargo, la capital argentina no es inmune a las presiones económicas y regulatorias que atraviesa el país. Listada en el puesto 35 a nivel mundial, la ciudad descendió tres lugares respecto del año anterior, impulsada principalmente por una caída en sus niveles de accesibilidad, luego de que habilitaran el cobro en universidades a los residentes no permanentes.

Así, a pesar del prestigio académico, el informe de la consultora Quacquarelli Symonds este año enciende una alarma roja sobre el costo de vida para los estudiantes. “Accesibilidad” es ahora la categoría más débil de Buenos Aires y la que más rápido se deterioró. La ciudad cayó ocho lugares en este indicador, situándose en el puesto 87 de 150, con una pérdida de seis puntos en su puntaje global.

Si bien registra una baja mayor, de nueve escalones, en la categoría “Actividad Empleadora”, alcanza un mejor desempeño (puesto 37) y además el impacto de este ítem en el puntaje general resulta menor. Por estos motivos, el documento difundido por QS a la par del ranking hace hincapié en el rubro “Accesibilidad”.

La categoría se refiere a qué tan accesible financieramente es una ciudad para un estudiante, considerando tanto los costos educativos como los de vida. Se calcula combinando las tasas de matrícula, el índice de costo de vida de Numbeo y el Índice Big Mac de The Economist. En el caso de Buenos Aires, el promedio para estudiantes internacionales en las instituciones rankeadas es de aproximadamente U$6400 anuales, una cifra influenciada principalmente por las universidades privadas que conforman la mayoría de las sedes incluidas en la nómina.

La Facultad de Derecho de la UBA (Foto: UBA)

Tradicionalmente, el modelo de reclutamiento argentino se basó en el acceso abierto y la gratuidad, especialmente en universidades públicas como la Universidad de Buenos Aires (UBA). El informe advierte que el aumento de los costos y la introducción de aranceles podrían entonces erosionar la ventaja principal que ha atraído a estudiantes de toda la región hacia la ciudad.

Señala que, a partir de la habilitación para que las universidades cobren aranceles a los alumnos extranjeros no residentes, la Argentina está pasando de un sistema de “derecho universal” a uno más “institucional y potencialmente generador de ingresos”. Consideran un riesgo hacerlo sin una estrategia coordinada becas, visas. En palabras de Ben Sowter, vicepresidente de QS, el desafío urgente para la ciudad es “proteger lo que hizo atractivo al sistema”.

“Buenos Aires es la ciudad estudiantil más destacada de América Latina, y con una ventaja considerable: supera por 20 puestos a su rival regional más cercano [Santiago de Chile, en el puesto 55]”, afirmó Sowter.

Y agregó: “Esa posición se construyó con un modelo de acceso abierto y bajo costo, y ambos aspectos están ahora bajo presión. Las universidades públicas han obtenido la facultad de cobrar tasas a los estudiantes internacionales no residentes. La Argentina cuenta con el mercado laboral mejor preparado para el futuro de la región –según nuestro indicador sobre el futuro del trabajo– y con la única universidad situada entre las 100 mejores. El desafío es proteger lo que hizo atractivo al sistema mientras se construye la infraestructura de reclutamiento, becas e investigación que pide la propia estrategia del país”.

Después de Buenos Aires y Santiago de Chile, aparecen Ciudad de México en el puesto 77, San Pablo (Brasil) en el 100, Monterrey (México) en el 107, Bogotá (Colombia) en el 110 y Lima (Perú) en el puesto 148. El top tres global lo integran Seul, Tokyo y Londres.

Un evento organizado por la Ciudad para estudiantes extranjeros Patricio Pidal - LA NACION

Categoría por categoría

El ranking QS Best Student Cities 2027 evalúa las ciudades en seis categorías: la calidad de sus universidades, el atractivo de la ciudad, el interés de los empleadores, la accesibilidad, la diversidad del alumnado y las opiniones de los propios estudiantes. Para poder clasificar, las postulantes debe tener una población superior a 250.000 habitantes y contar con al menos dos universidades incluidas en el ranking de universidades QS.

Buenos Aires se mantiene en la cima regional por la fortaleza de sus instituciones. La capital argentina ocupa el puesto 15 del mundo en la categoría “Rankings Universitarios”: diez de las instituciones porteñas figuran en el QS World University Rankings 2027, superando a metrópolis como Melbourne, Sídney, Singapur y Zúrich. La UBA logró retener el puesto 84 a nivel global y ser, por segundo año consecutivo, la única universidad latinoamericana dentro del top 100 global.

Ha logrado mantener una “Mezcla Estudiantil Diversa” (con una leve mejora del puesto 54 al 52), atrayendo jóvenes de toda la región gracias a su reputación académica y la oferta en español. Asimismo, sigue siendo valorada positivamente en “Voz del Estudiante”, aunque bajó dos lugares (puesto 44 al 46), un indicador que mide la experiencia directa de quienes eligen la capital argentina para formarse.

En cuanto a la conexión con el mundo del empleo, Buenos Aires ocupa el puesto 37 en “Actividad Empleadora”, como se dijo anteriormente, lo que refleja una alta demanda de graduados pese a la caída registrada desde el lugar 28 el año pasado.

En cambio, ascendió dos lugares en “Atracción”, al subir del lugar 79 al 77.