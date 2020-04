"Ratas infestadas": quemaron el auto de una médica con coronavirus en La Rioja

El ataque vandálico se produjo en el domicilio de la hija de la doctora, que se encuentra en otro departamento pasando su aislamiento Crédito: Facebook

La doctora Claudia Salguero es jefa de la Terapia Intensiva del hospital Vera Barros de la ciudad de La Rioja . También trabaja en otras clínicas privadas. El pasado 7 de abril el test de coronavirus le dio positivo y ahora se encuentra esperando el último test por el que podrían darle el alta.

Pero la médica esta madrugada recibió un ataque cobarde que se agrega a la difícil situación que atravesó en sus días de padecer el Covid-19 . Alguna persona incendió su auto y, además, dejó sobre el parabrisas del vehículo un cartel que decía: "Ratas infestadas. Vayanse (sic)".

"Tengo una tristeza profunda", dijo la mujer sobre este episodio a la emisora local Radio 24. Además, subió una publicación en su cuenta de Facebook con las fotos de su auto destruido y del desagradable cartel.

"Yo puedo entender que tengan miedo, todo esto es nuevo y cada uno reacciona como puede ante una situación determinada. En otros lugares aplauden a sus médicos. Aquí reaccionan así. Nunca lo voy a entender", señaló en Facebook.

En la misma publicación, sostuvo que "no tenía miedo", pero sí "tristeza" por lo ocurrido. En el diálogo radial, la mujer contó que el auto, "una pick up Ford", estaba estacionada en la casa donde viven su marido y su hija, en el barrio CGT Sur.

Ella, por su parte, tiene otro domicilio, en el que pasó su cuarentena, en el centro de la capital riojana. "A las 5.30 de la madrugada me llamó mi hija, me dijo que salieron porque ladraban los perros y vieron que la camioneta estaba ardiendo en llamas por dentro y se acercaron y vieron el cartel", contó la doctora.

Salguero contó que su hija, que tiene 16 años, le envió las fotos luego para que ella publicara en su cuenta de Facebook el acto de vandalismo del que había sido víctima.

La doctora también es subjefa del servicio de Terapia Intensiva de la Clínica Mercado Luna.

Fue en ese centros asistencial donde se contagió de coronavirus de la pediatra Liliana Ruiz , la primera paciente con esta patología en la provincia, quien luego murió a causa de la enfermedad.

Al narrar su propia experiencia con la enfermedad, señaló: "En mi caso cursé una enfermedad de leve a moderada que no requirió internación. Es una experiencia desagradable, como una gripe fuerte, dolores musculares, cefalea, falta de apetito, falta de aire, fiebre, tos".

"Uno no sabe cómo va a evolucionar la enfermedad y cómo una sigue adelante. Además, en mi caso estuve sola, aislada, sin la presencia de la familia, todas son cargas negativas. La pasé bastante mal", agregó.

Salguero aseguró que el caso de su camioneta vandalizada está en manos de sus abogados. El jefe de la Policía de La Rioja, Rubén Garay , dijo a Télam que "el hecho está en manos de la Dirección de Investigaciones que está buscando cámaras de vecinos del lugar, además de observar las imágenes que tenemos por seguridad en las cámaras de la cuadra".

La polémica con el gobernador riojano

Salguero también fue consultada en el citado medio sobre si pensaba que el ataque pudo tener relación con la crítica al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela , que ella misma realizó en su cuenta de Facebook un día antes de la quema de su camioneta.

El mandatario riojano había vinculado la llegada de la pandemia a la provincia con el sector de la salud, señalando que "los sectores de la salud son los que tienen que tomar conciencia con relación a la prevención, no tomar mate y evitar los abrazos", según consignó el medio local Fenix.

La médica escribió un largo descargo en Facebook en el que, entre otras cosas, señalaba, con letras mayúsculas: "Jamás, ni en la peor de mis pesadillas se me ocurriría siquiera tener la intención de cometer un descuido y poner en riesgo mi propia vida, la de mis compañeros y amigos. Señor gobernador, usted me ofendió en lo más profundo".

"La publicación no sé si tendrá que ver o no con las agresiones. No puedo hacer ninguna aseveración respecto de eso. No quiero relacionar nada con nada, que se ocupen los que saben del tema", señaló la mujer.

Quintela, en tanto, lamentó el ataque y se solidarizó con la doctora en su cuenta de Twitter. "Quiero manifestar mi solidaridad absoluta con la familia de la Dra. Salguero que sufrió un acto de vandalismo absolutamente repudiable. Como sociedad todos debemos ser conscientes que todas las personas nos debemos respeto", escribió.

Al día de hoy, en la provincia de La Rioja hay unos 39 afectados y tres fallecidos por la enfermedad.