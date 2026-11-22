NUEVA YORK.- Suplementos. Péptidos. Maximización del consumo de proteínas. Entrenamiento en zona 2. Recambio plasmático terapéutico. Medicamentos usados fuera de indicación. Análisis, análisis y más análisis.

La búsqueda de vivir hasta los 120 años, o el objetivo más modesto de mantenerse saludable hasta los 80 o 90, se convirtió en una industria multimillonaria. Pero, a medida que el movimiento de la longevidad creció, también creció la resistencia.

Tres libros publicados durante el último año reflejan una sensación cada vez más extendida de que una búsqueda miope de la longevidad es poco realista, desacertada y potencialmente dañina. Los autores —un médico, una nutricionista y un científico— sostienen que la industria está capitalizando las inseguridades y los temores de las personas respecto del envejecimiento para venderles productos que no necesitan o que no funcionan. Esto es lo que recomiendan en su lugar.

Coma helado (con amigos)

Ezekiel Emanuel tiene una postura personal radical sobre la longevidad: dijo que espera morir a los 75 años y que rechazará las intervenciones médicas destinadas a prolongar la vida más allá de esa edad.

En su último libro, Eat Your Ice Cream: Six Simple Rules for a Long and Healthy Life, Emanuel, que hoy tiene 69 años, no sostiene que los demás deban hacer lo mismo, pero sí critica la obsesión de la sociedad con la longevidad. Cuestiona especialmente el objetivo de vivir más tiempo por el mero hecho de vivir más y argumenta que la preocupación por la longevidad prioriza erróneamente el tiempo al final de la vida por encima de tener una vida plena en el presente.

Los influencers convirtieron el bienestar en “una obsesión”, dijo Emanuel. “Lo convirtieron en el centro de la vida, y de ninguna manera puede ser el centro de una vida significativa”.

Emanuel, oncólogo y profesor de ética médica y política sanitaria en la Escuela de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania, contó que se inspiró para escribir su libro después de que Peter Attia publicara su manifiesto sobre la longevidad, Outlive, en 2023.

“Simplemente me puso furioso”, dijo Emanuel.

Eso se debió a que, de más de 400 páginas, solo el epílogo de tres páginas reconocía la importancia de las relaciones, explicó.

Las reglas de sentido común del libro de Emanuel abordan muchos de los pilares de la longevidad, como el ejercicio, el sueño, una alimentación saludable, mantener la mente activa y evitar conductas autodestructivas. Sin embargo, considera que priorizar las relaciones con otras personas debería ser el enfoque principal, ya que constituye la clave tanto para una vida larga como gratificante.

“Es simple, no requiere mucho dinero y no implica seguir muchas de las estupideces que leés o escuchás en Instagram, TikTok o donde sea”, señaló Emanuel. “Reorientá tu vida más hacia el sentido y menos hacia las obsesiones narcisistas por hacer todo bien”.

Acepte los cambios

Deb Benfield, que trabajó durante décadas como nutricionista especializada en la recuperación de trastornos alimentarios, considera que los mensajes sobre envejecimiento saludable —en particular los dirigidos a mujeres menopáusicas— son una nueva versión de la cultura de las dietas.

“Siento que tenemos un blanco en la espalda cuando se trata de que nos vendan la idea de que nuestros cuerpos cambiantes son un problema y algo patológico”, expresó Benfield. “A partir de la perimenopausia aparece otra capa de presión intensificada para tratar nuestros cuerpos como proyectos interminables”.

Critica a los influencers por alimentar los temores sobre los cambios que pueden ocurrir durante la menopausia y por promocionar suplementos, además de regímenes intensivos de ejercicio y dieta, como la solución. Y aunque esas recomendaciones suelen presentarse bajo el lenguaje del envejecimiento saludable, como la prevención de la osteoporosis y la sarcopenia, el mensaje implícito es que, para las mujeres, estar saludable significa mantener una apariencia delgada y juvenil.

Benfield señaló que escribió su libro, Unapologetic Aging: How to Mend and Nourish Your Relationship with Your Body, para ayudar a las mujeres a comprender que “sus cuerpos cambiantes no son necesariamente algo a lo que temer ni contra lo que luchar”.

Anima a las lectoras a hacer el duelo por sus cuerpos anteriores, pero rechaza la idea de que los cambios, como el aumento de grasa abdominal, sean intrínsecamente negativos. También sostiene que sentir vergüenza por el propio cuerpo o ansiedad por el envejecimiento puede afectar negativamente la salud al generar estrés, lo que a su vez puede derivar en inflamación. De hecho, las investigaciones demostraron que internalizar sentimientos edadistas se asocia con una mayor cantidad de problemas crónicos de salud.

Al igual que Emanuel, Benfield defiende los aspectos fundamentales —comer alimentos nutritivos, mover el cuerpo y priorizar el descanso—, pero promueve un enfoque más amable, centrado en aceptar, cuidar y disfrutar el cuerpo, y no en controlarlo.

Desconfíe de los cuentos de hadas

Durante aproximadamente una década, Saul Newman, investigador sénior del Centro de Estudios Longitudinales del University College de Londres, fue una piedra en el zapato para quienes estudian los límites superiores de la expectativa de vida humana. En su libro reciente, Morbid: Debunking Modern Longevity Science, sostiene que gran parte de la investigación sobre longevidad se construyó sobre datos deficientes, malas estadísticas y, en algunos casos, actores malintencionados.

Newman fue especialmente crítico con los estudios sobre centenarios. Sostiene que, debido a problemas en los registros, no todas las personas de 100 años tienen realmente esa edad, por lo que muchas conclusiones sobre cómo vivir más tiempo parten de bases defectuosas. Alcanzó notoriedad en 2024 al cuestionar la validez de las llamadas zonas azules —lugares con una proporción inusualmente alta de personas sanas de 90 y 100 años— y de la industria multimillonaria que surgió alrededor de ellas.

En Morbid, Newman presenta como ejemplo el caso de Jiroemon Kimura, de Japón, que murió en 2013 con una edad registrada de 116 años. Además de ostentar el récord mundial como el hombre más longevo, se documentó que tenía dos nombres, dos fechas de nacimiento, tres fechas de casamiento con la misma mujer y tres graduaciones de escuela primaria. (Un estudio que verificó su edad señaló que “aunque encontramos varias inconsistencias de fechas entre los documentos y discrepancias entre los episodios relatados y las fechas reales de los acontecimientos, no se descubrieron discordancias críticas”).

Kimura no es el único supercentenario japonés con problemas de identidad. En 2010, el gobierno de Japón informó que no pudo dar cuenta de 230.000 centenarios, la mayoría de los cuales probablemente había muerto años antes de cumplir los 100 años. Y este problema no es exclusivo de Japón: Newman cita numerosos ejemplos de errores y fraudes en actas de nacimiento y defunción de la India, Catar, Grecia, Estados Unidos y otros países.

“Este es un enorme fracaso cultural”, escribe Newman al referirse a estos conjuntos de datos defectuosos, “en el que la gente ‘pasó por alto’ los malos datos para perpetuar un mito”.

No son solo los datos demográficos los que Newman cuestiona. También cita ejemplos de investigaciones de laboratorio débiles, parte de las cuales se utilizaron para vender suplementos relacionados con la longevidad. Newman menciona a varias personas por su nombre, entre ellas a David Sinclair, un destacado investigador de la longevidad de Harvard que ganó millones de dólares con sus investigaciones y que tiene antecedentes de realizar afirmaciones exageradas, incluida la de que logró “revertir el envejecimiento”.

A lo largo de los años, Sinclair fundó, asesoró o invirtió en al menos 18 empresas relacionadas con la longevidad, que comercializan desde análisis de sangre y suplementos hasta productos para el cuidado de la piel y golosinas para perros. Y aunque él representa un caso extremo, sus conflictos de interés no son únicos: muchos de los investigadores más influyentes del campo tienen vínculos con empresas que venden productos directamente a consumidores.

Existe una “razón muy simple y devastadora” detrás de la investigación cuestionable y las afirmaciones exageradas en la ciencia de la longevidad, declaró Newman a The New York Times: “hay dinero para ganar”.

“Si tan solo conseguís ese barniz de respetabilidad científica, podés ganar dinero”, añadió.

Newman dijo esperar que, en lugar de comprar la última “cura mágica de internet”, las personas vuelvan a concentrarse en lo básico. Pero, como escribe en su libro, “si la alternativa es el ejercicio, la sobriedad y la aceptación inquebrantable de tu propia muerte inevitable, una parte considerable del mercado de la humanidad comprará un cuento de hadas ‘antienvejecimiento’, por más absurdo que llegue a ser”.