Récord de inscriptos para el examen de residencias médicas en la ciudad: las especialidades más y menos elegidas

Un número de inscriptos para el examen de residencias de salud sin precedentes en la ciudad terminó por superar las cifras de la jurisdicción en los cinco años previos y, también, de las convocatorias de la Nación y la provincia de Buenos Aires, que este año irán por separado en la evaluación.

Más de 8600 postulantes podrán concursar este miércoles por las 1200 vacantes disponibles en el sistema público porteño, los hospitales de la UBA y otras seis instituciones que adhirieron a la evaluación de la jurisdicción. La mayoría (73%) competirá por un cargo en alguna especialidad médica; el resto lo hará por los cupos de enfermería, bioquímica y las demás disciplinas del equipo de salud, incluidas las residencias de formación posbásica.

Mientras que entre 2021 y 2024, inclusive, pasaron de 4100 a 4300 los postulantes habilitados para rendir por el Ministerio de Salud de la ciudad, el año pasado llegaron a ser 6400 los inscriptos en condiciones de dar el examen de residencia. Para pasado mañana, son 8631 en total, casi un 35% más que hace un año.

“Que este año hayamos alcanzado un récord de postulantes habilitados para rendir el examen de residencias habla de la confianza que miles de profesionales depositan en el sistema de salud porteño, sus hospitales y equipos de salud, para continuar su formación”, afirmó Fernán Quirós, ministro de Salud de la ciudad. “También –continuó el funcionario– nos recuerda la responsabilidad que tenemos los diferentes efectores en seguir ofreciendo capacitación de calidad y procesos de selección transparentes y rigurosos”.

La Facultad de Ciencias Médicas de la UBA será una de las sedes del examen pasado mañana

En 2025, para la prueba compartida entre la Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, se habían inscripto 8895 candidatos en total. Eran el 71% de los postulantes a nivel nacional y rendían un solo examen con un resultado válido para las tres jurisdicciones.

Este año, al haberse eliminado ese Concurso Unificado –dentro del Examen Único compartido con el resto de las provincias– los postulantes debieron anotarse para rendir en la instancia nacional (Examen Integrado), porteña (Examen Unificado) o bonaerense (Examen de Residencias del Equipo de Salud o ERES).

Según los datos anunciados en las últimas semanas, al concurso que organiza la Nación se inscribieron con 5663 profesionales para 1040 cargos y al convocado por la Provincia de Buenos Aires, 7382 para 2400 vacantes.

Perfil porteño

La cifra de postulantes al examen porteño de este miércoles incluye 6278 médicos para especialidades que van desde clínica médica hasta cirugía general; 2022 profesionales de otras disciplinas de la salud, entre las que están enfermería y bioquímica, y 331 que ya completaron la residencia básica y buscan subespecializarse durante una residencia posbásica.

La prueba será con un cuestionario impreso y multiple choice, como hasta ahora, aunque se reforzarán los controles. En especial, de dispositivos electrónicos, luego de que un postulante ecuatoriano ingresara el año pasado con anteojos inteligentes y se viralizara la grabación del examen que rendía para la residencia en anestesiología. Fue en el Pabellón América del Parque Roca porteño, donde durante cuatro horas rindieron más de 5000 postulantes. A las sospechas de fraude se sumó una gran cantidad de calificaciones que se salieron de la tendencia de años anteriores. En una segunda instancia de evaluación para corroborar esas notas, la mayoría obtuvo valores mucho más bajos. Algunos de ellos se volvieron a presentar este año en distintas jurisdicciones.

El médico apuntado por grabar el examen de residencias con anteojos inteligentes Ricardo Pristupluk - LA NACION

“Se implementará un operativo especial que incluirá controles de acreditación, identificación individual mediante códigos únicos, custodia de documentación y estrictas medidas para evitar el uso de dispositivos electrónicos durante la evaluación”, indicaron en el Ministerio de Salud porteño sobre la jornada de pasado mañana.

Desde temprano, en varias áreas de esa cartera, hoy se sucedían reuniones sobre la organización de ese operativo. Por la mañana, a partir de las 9, se tomará el examen de medicina en todas sus disciplinas en las facultades de Ciencias Médicas y de Ciencias Económicas de la UBA. Las puertas abrirán a partir de las 7.30.

Por la tarde, desde las 14.30 y en la sede de Económicas, será el turno del examen para el resto del equipo de salud (sin medicina) y las residencias posbásicas, por las que concursan profesionales que ya cumplieron con la residencia básica y buscan subespecializarse (por ejemplo, cirugía cardiovascular pediátrica, cuidados paliativos o gerontología). El ingreso a las aulas se habilitará desde las 13.

“Se dispondrá el guardado obligatorio de teléfonos celulares en bolsas de seguridad Faraday [el precinto tendrá un código asociado al dueño] y la prohibición de ingresar con relojes inteligentes, anteojos inteligentes u otros equipos electrónicos”, incluyeron sobre algunos de los requisitos que se impondrán en ambas sedes por igual. De no cumplir alguno, se anulará el examen.

Al este examen adhirieron la UBA, el Hospital Policial Churruca, el Hospital Italiano de Buenos Aires, el Hospital Alemán, el Instituto Fleni, el Cemic y los sanatorios Güemes y Méndez para cubrir sus vacantes.

Las especialidades con mayor demanda

Las diez especialidades más elegidas, en orden por cantidad de inscriptos, son: cirugía general (661), anestesiología (651), tocoginecología (455), pediatría (408), oftalmología (430), cardiología (354), diagnóstico por imágenes (334), clínica médica (312), otorrinolaringología (287) y psiquiatría (281).

Cirugía, una de las especialidades más elegidas Gobierno PBA

Entre las disciplinas con menos de un centenar de inscriptos están, por ejemplo, terapia intensiva (76), anatomía patológica (59), oncología (50), neumonología y reumatología (31 cada una), nefrología (26), hematología (25), emergentología (23), geriatría (7) y alergia e inmunología (5).

“La amplia convocatoria, que incluye postulantes de todo el país y el exterior, reafirma el papel de la ciudad como uno de los principales centros de formación de profesionales de la salud en la Argentina”, señalaron en la cartera a cargo de Quirós. “El examen de residencias es una herramienta central para seleccionar a los profesionales que continuarán su formación en hospitales y centros de salud” de la jurisdicción, indicaron.

Hacia fin de mes estarán los resultados, mientras que las vacantes del sistema público local se adjudicarán el 16 del mes que viene. Las residencias, como en todo el país, arrancan en septiembre.