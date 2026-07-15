Renovación tecnológica e inversión de más de $1500 millones: el Hospital Garrahan innovó con nuevos equipamientos y un helipuerto

El Hospital Garrahan concretó una renovación integral en su área quirúrgica mediante la incorporación de cinco nuevos arcos en C, dispositivos esenciales para el diagnóstico por imágenes en tiempo real. La inversión total alcanzó los $1546 millones, un monto destinado a actualizar tecnología que superaba los quince años de antigüedad.

Un equipo médico revisa imágenes obtenidas en tiempo real durante una intervención quirúrgica Garrahan

Este equipamiento permite a los profesionales visualizar estructuras internas del cuerpo durante intervenciones de alta complejidad, lo cual garantiza mayor precisión en especialidades como traumatología, neurocirugía, cirugía cardiovascular y oncología.

Los nuevos equipos que llegaron al Garrahan

Cuáles son las principales virtudes de los nuevos equipos sanitarios

Los nuevos dispositivos, correspondientes al modelo OEC Elite CFD, poseen sistemas digitales de procesamiento y almacenamiento, además de sensores que evitan colisiones durante los procedimientos.

Estas herramientas digitales facilitan la integración directa con la historia clínica del paciente y optimizan los tiempos de trabajo de los equipos médicos en el quirófano. Un beneficio técnico clave radica en la capacidad de estos equipos para generar imágenes de alta definición con niveles reducidos de radiación para los pacientes, un aspecto fundamental en el tratamiento pediátrico.

La adquisición permitió que el centro de salud ampliara su capacidad operativa efectiva, al pasar de cinco a siete equipos disponibles para cirugías simultáneas. Según informó el Gobierno, este avance forma parte de un proceso de modernización más extenso que busca fortalecer las áreas críticas del hospital.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que la renovación responde a una estrategia para mejorar la atención en el principal hospital pediátrico del país. Esta modernización se suma a otras intervenciones recientes, como la mejora en la infraestructura para el tratamiento oncológico infantil y la reapertura del helipuerto sanitario, que resulta vital para las urgencias médicas. Asimismo, el hospital incorporó nuevas camas de internación para dar respuesta a la demanda de pacientes provenientes de todo el territorio nacional.

Los especialistas destacan que la integración de estos cinco arcos en C facilita las cirugías de columna, urología, cirugía general y cardiología intervencionista. La automatización de los movimientos del equipo y el software específico para procedimientos vasculares reducen el margen de error y mejoran la seguridad en las salas de operaciones.

La puesta en marcha de estas unidades refuerza la capacidad del hospital para abordar casos de alta complejidad con mayor eficiencia.

La institución prevé que estos cambios impacten de forma directa en los tiempos de respuesta y en la calidad del servicio brindado a las familias, y reafirmar su rol como pilar del sistema público nacional de salud, al combinar infraestructura renovada, tecnología avanzada y un servicio esencial para la infancia argentina.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA