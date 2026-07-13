El Garrahan reemplazó equipamiento de quirófano que tenía más de 15 años por tecnología de última generación

El Hospital Garrahan incorporó cinco nuevos equipos de diagnóstico por imágenes para sus quirófanos, una tecnología utilizada en intervenciones complejas que permite a los médicos visualizar estructuras internas del cuerpo en tiempo real mientras operan.

Se trata de Arcos en C de última generación, dispositivos que emplean rayos X para obtener imágenes durante procedimientos quirúrgicos y que son utilizados en distintas especialidades, desde traumatología hasta neurocirugía y cirugías cardiovasculares.

Según informó el Gobierno a través de una gacetilla, la inversión fue de $1.546.039.687 y los nuevos equipos reemplazarán tecnología que llevaba más de 15 años en funcionamiento.

Uno de los principales beneficios de los nuevos dispositivos es que generan imágenes de mayor definición y permiten trabajar con menores niveles de radiación para los pacientes. Además, buscan mejorar la precisión de las intervenciones quirúrgicas y ampliar la capacidad operativa de los quirófanos del principal hospital pediátrico del país.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien sostuvo que la renovación forma parte del proceso de modernización que atraviesa el establecimiento.

Los Arcos en C incorporados al Garrahan forman parte del plan de renovación tecnológica del hospital y reemplazan equipamiento que tenía más de 15 años de uso Presidencia

El Garrahan es uno de los hospitales pediátricos de referencia de la Argentina y recibe pacientes de todo el país para tratamientos de alta complejidad. En los últimos años, el centro médico avanzó en distintos proyectos de actualización tecnológica e infraestructura.

Entre ellos se encuentran la incorporación de nuevas camas de internación, la reapertura del helipuerto sanitario y la adquisición de equipamiento para el tratamiento oncológico infantil.

Desde el Gobierno señalaron que la compra de los nuevos Arcos en C forma parte de un plan de inversiones más amplio destinado a modernizar áreas críticas del hospital y fortalecer su capacidad de atención.