Rescataron a una mujer que amenazaba con tirarse desde la terraza de un edificio de diez pisos en Caballito

Un amplio operativo de rescate se desplegó este miércoles en el barrio porteño de Caballito luego de que una mujer amenazara con tirarse desde la terraza de un edificio de diez pisos ubicado sobre la calle Franklin al 900. Tras varios minutos, el Grupo Especial de Rescate (GER) logró salvarla.

Según informaron fuentes policiales a LA NACION, la mujer se encontraba sentada sobre el borde de una cornisa de la terraza y se negaba a descender. La situación generó preocupación entre los vecinos de la zona, que dieron aviso a la Policía de la Ciudad.

Salvamento de una mujer en Caballito

A partir de la alerta, acudieron al lugar efectivos policiales, Bomberos de la Ciudad y personal médico de emergencia, quienes coordinaron un operativo destinado a evitar que la mujer siga adelante con su decisión.

Los bomberos finalmente lograron salvarla (Foto: Captura X de @gabrielediego)

Los bomberos organizaron el trabajo en distintos frentes. Mientras parte del personal permanecía en la terraza para establecer contacto con la mujer, otro grupo comenzó a implementar medidas de seguridad para actuar ante cualquier eventualidad.

El procedimiento incluyó la intervención de una psicóloga del SAME, que participó de las conversaciones con la víctima en un intento por persuadirla de abandonar la cornisa. Al mismo tiempo, los rescatistas realizaron anclajes de seguridad en la terraza del edificio para reforzar el operativo.

Rescatan a una mujer en Caballito

En paralelo, el Grupo Especial de Rescate (GER) desplegó un colchón de salvamento sobre la vía pública. La estructura fue colocada de manera preventiva debajo del edificio para minimizar riesgos en caso de una caída.

Un amplio operativo de rescate se desplegó este martes en el barrio porteño de Caballito SAME

A su vez se emplazó el lugar con una dotación de apoyo a nivel de la calle mientras continuaban las tareas de contención y negociación con la mujer.

Tras varios minutos de trabajo, lograron convencer a la mujer de abandonar la cornisa sin que se arrojara al vacío. Una vez que descendió de manera segura, fue asistida por personal médico del SAME y luego una ambulancia la trasladó al Hospital Durand bajo el diagnóstico de “intento de suicidio”.