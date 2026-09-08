No es “vivir en el pasado”: un neurocientífico explica por qué recordar momentos felices puede beneficiar al cerebro

Recordar momentos felices del pasado suele recibir críticas. A algunas personas se les dice que están demasiado aferradas a otra época o que deberían concentrarse únicamente en el presente; sin embargo, la ciencia encontró que, especialmente entre los adultos mayores, evocar recuerdos junto a familiares y seres queridos puede aportar beneficios para la memoria y el bienestar emocional.

La reminiscencia, que es la acción o el proceso de traer a la memoria un hecho pasado, permite que las personas vuelvan a conectar con experiencias importantes de su vida y compartan esas historias con quienes las rodean.

Para el doctor David Merrill, director del Pacific Brain Health Center del Pacific Neuroscience Institute, este proceso devuelve a las personas un papel central dentro de sus propios recuerdos.

“Realmente pone a las personas nuevamente en el centro del escenario durante la reminiscencia, ya que tienen un papel principal en lo que está sucediendo. Es realmente una manera de celebrar sus vidas con otras personas”, explicó, según BrainHQ.

¿Qué es la terapia de reminiscencia?

La terapia de reminiscencia consiste en estimular recuerdos del pasado mediante conversaciones, fotografías, música, objetos y otras experiencias relacionadas con momentos significativos.

De acuerdo con especialistas citados por Verywell Mind, esta práctica puede contribuir a mejorar la autoestima, disminuir el estrés, reducir algunos síntomas de depresión y aumentar la sensación de bienestar.

La terapia de reminiscencia utiliza fotografías, música, aromas, sabores y otras experiencias para estimular recuerdos

Merrill incluso recomienda convertir este ejercicio en una práctica habitual.

“Creo que sería bueno tener una práctica diaria de reminiscencia. Es posible que quieran incorporarla junto con una práctica de gratitud. Recordar un momento significativo o un acontecimiento positivo de la vida podría hacerse a una hora específica del día o como parte de un ritual matutino. Creo que el beneficio se acumularía con el tiempo”, señaló el especialista.

Los cinco sentidos pueden despertar recuerdos

Una de las maneras más efectivas de estimular la reminiscencia es recurrir a los cinco sentidos. Escuchar una canción que tuvo un significado especial, preparar una comida favorita, reconocer un perfume familiar, realizar actividades manuales del pasado o mirar fotografías antiguas pueden servir como puertas de entrada hacia recuerdos importantes.

Por ejemplo, una persona mayor podría tener dificultades para recordar espontáneamente cómo era su primera casa o incluso cuál era el número de la calle.

Sin embargo, al observar una fotografía del lugar, podrían aparecer detalles y experiencias que parecían haber desaparecido de su memoria.

Por qué un objeto puede ayudar a recuperar un recuerdo

La explicación también está relacionada con la manera en que el cerebro almacena y recupera información.

Una investigación publicada en Cell Reports encontró que algunos recuerdos que parecen haberse perdido no necesariamente desaparecen, sino que pueden permanecer almacenados en otras áreas del cerebro y resultar difíciles de recuperar sin un estímulo adecuado.

Por eso, intentar recordar algo únicamente haciendo un esfuerzo mental puede no ser suficiente. En cambio, un objeto, una fotografía, una canción o incluso un aroma asociado con determinada experiencia puede proporcionar la pista necesaria para recuperar información que parecía olvidada.

Además de favorecer a quienes recuerdan, esta práctica puede ayudar a fortalecer los vínculos familiares y rescatar historias que de otro modo podrían perderse

Más allá de sus posibles efectos sobre la memoria, recordar también puede convertirse en una oportunidad para que los adultos mayores compartan historias y experiencias que forman parte de su identidad.

En lugar de considerar estas conversaciones como una señal de que alguien vive atrapado en el pasado, pueden ser una forma de reconocer su historia y reforzar sus vínculos con familiares y amigos.

La reminiscencia, además, puede beneficiar a quienes escuchan. Las fotografías antiguas y las historias familiares permiten conocer episodios que quizá nunca habrían salido a la luz de otra manera.

Así, mirar atrás no significa necesariamente rechazar el presente: puede ser una forma de conectar generaciones, celebrar una vida y mantener vivos recuerdos que todavía tienen un significado especial.