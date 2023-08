Reunión de urgencia: el Gobierno negó que haya riesgo de desabastecimiento en los tratamientos de diálisis

escuchar

En las últimas horas, el Ministerio de Salud de la Nación salió a afirmar a través de un comunicado que “no hay riesgo de desabastecimiento en los tratamientos de diálisis”. Fue luego de una reunión de urgencia, este lunes, con las empresas que importan insumos y representantes de la red de centros que atienden a diario a casi 30.000 pacientes.

La semana pasada, la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra), que representa a los 400 centros privados que brindan ese tratamiento, había expresado públicamente su preocupación por no poder contar “en tiempo y forma” con insumos esenciales tras la aplicación del nuevo impuesto PAIS a las exportaciones. Según explicaron a LA NACIÓN, cinco de seis de esos insumos para diálisis son importados y sus valores están aumentando también en dólares a la par de la inflación en pesos. Los centros suelen prever un stock a 30 o 60 días para garantizar un tratamiento que no se puede suspender para no complicar aún más la insuficiencia renal que se intenta compensar con la diálisis. La aparición del nuevo impuesto a las importaciones se trasladó a las listas de precios de los insumos necesarios. La Cadra se anticipó a nuevas dificultades.

“Estamos en un delicado equilibrio”, describió en diálogo con este medio, en ese momento, Jorge Abdala, presidente de esa entidad.

A última hora de este lunes, a través de una comunicación oficial, la cartera sanitaria informó sobre la reunión en la que también participó un funcionario del Ministerio de Economía. “Tuvimos una muy buena reunión para abordar las preocupaciones que había manifestado el sector de diálisis y pudimos avanzar en su resolución”, manifestó Sonia Tarragona, jefa de Gabinete de Salud, en ese comunicado. “No hay ningún peligro para la provisión de los insumos necesarios para los tratamientos con diálisis así que queremos llevar tranquilidad”, continuó.

De urgencia

La reunión en el Ministerio de Salud se convocó de urgencia tras la difusión en los medios de la preocupación de la Cadra. “No se trata de una amenaza, simplemente es un dato de la realidad”, había afirmado la entidad. “Los insumos médicos nos los venden en cuentagotas porque aumentan semanalmente –continuaba el argumento de posición–. Los proveedores adoptan esta actitud porque debido a la realidad imprecisa desconocen el precio del mismo producto siete días después.”

En un encuentro que no transcurrió en términos tan amables como se plasmó en la comunicación oficial, “se aclaró que los productos para la salud están exceptuados del pago del impuesto PAIS del 7,5%”. Pero también se informó que estaría por salir la resolución que define su implementación para que no se facture el impuesto al retirar los productos de la Aduana a las empresas que importan justamente insumos que están exentos.

En el sector, ese impuesto ya se había trasladado a los precios de lista de insumos en los últimos días. Germán Cervantes, subsecretario de Política y Gestión Comercial de la cartera que dirige Sergio Massa, explicó que estaba pendiente la resolución de Economía para la aplicación del tributo.

Además de Tarragona y Cervantes, en representación del Gobierno, estaban sentados a la mesa Sandra Tirado, secretaria de Acceso a la Salud; Victor Urbani, secretario de Calidad en Salud, y Natalia Grinblat, subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica. Participaron, convocados, Abdala, de Cadra, junto con Santiago Canga y Alicia Canga, de la Red Dialmed, de parte de los centros de diálisis. Por las empresas proveedoras de insumos y equipos, estuvieron Martín Neselis, director comercial de Fresenius; Gonzalo Gouk, gerente general de Nipro Medical Corporation, y Bruno Zorzoli, de la Droguería Aponor.

“Después de haber sido convocados rápidamente, nos recibieron en el Ministerio de Salud a las redes de centros de diálisis”, destacó Abdala ante la posibilidad de resolución de los inconvenientes y la garantía que dieron los ministerios de Salud y Economía de que “no hay riesgo de desabastecimiento en los tratamientos de diálisis”, como informaron este lunes.

Luego de los cruces que hubo durante la reunión entre las partes, las empresas se retiraron con la promesa de que el Gobierno resolverá la implementación del nuevo impuesto en los próximos días.

Desde Cadra valoraron que los funcionarios les explicaran que los insumos médicos estarían exentos del nuevo impuesto PAIS a las exportaciones, aun cuando necesita una reglamentación que estaría esta semana o la próxima. “Con esto, se normalizaría la situación –ponderó Abdala–. También, nos indicaron que trabajarían para resolver el problema del transporte de insumos, que lo encarece. La inflación ya de por sí hace que todo sea más costoso para los centros de diálisis, pero el principal problema es que los insumos están aumentando en dólares. Son costos extras que tenemos que afrontar con el mismo ingreso. Ahora, vamos a pedirles a las obras sociales que nos acompañen con estos ajustes. Esperamos esta semana para que se ponga en práctica la respuesta que nos dio el Ministerio de Salud.”

Temas Salud