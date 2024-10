Ricezempic: advierten el peligro de tomar el agua del enjuague del arroz con el fin de adelgazar

Para bajar de peso hay quienes acuden a métodos y dietas sin detenerse a pensar en los perjuicios que esto puede ocasionar a su salud a largo plazo. Ninguna dieta ni producto es milagroso y que para lograr llegar al peso ideal hay que alimentarse adecuadamente, hacer ejercicio, manejar el estrés y tener un descanso adecuado. Ahora, un nuevo método supuestamente promete ayudarle a bajar esos kilos de más y se está volviendo viral en redes sociales, especialmente en TikTok.

Este se denominó como “Ricezempic”, un término que fue construido por la palabra “arroz” (”rice” en inglés) y “zempic” que haría referencia a un medicamento creado para quienes requieren bajar de peso.

En este caso, el método consiste en lavar el arroz y a esa agua que queda agregarle unas gotas de lima o limón para darle sabor. Los defensores del método manifiestan que el almidón del arroz que queda en el agua provoca sensación de saciedad durante todo el día , lo que hace que la persona coma menos y pierda peso sin darse cuenta.

No obstante, esta práctica no tienen ningún sustento científico, además de que podría ocasionar graves problemas a la salud.

De acuerdo con la nutricionista Luisa Castillo, “el Ricezempic no tiene una base científica sólida”. “Medicamentos como Ozempic o Wegovy son fármacos específicos que actúan sobre los receptores GLP-1 en el cerebro, regulando el apetito y ralentizando la digestión, lo que genera una sensación prolongada de saciedad. Este mecanismo es complejo y no se puede replicar con una simple bebida de agua de arroz”, aseguró.

Asimismo, insistió que aunque el agua en el que se remoja el arroz sí contiene almidón, es una cantidad realmente mínima y que no va a aportar suficientes beneficios. De igual forma, la profesional manifiesta que existen beneficios en la fibra que se encuentran en alimentos como las legumbres, las patatas cocidas y los cereales integrales.

“ El agua de arroz no tiene un impacto considerable en la pérdida de peso ni puede compararse con los efectos clínicos de los fármacos que realmente funcionan en el control del apetito, y que deben suministrarse únicamente en casos específicos”, puntualizó la profesional y recordó que esta técnica no solo no tiene resultados sino que también puede ser peligroso por el arsénico que puede encontrarse en el arroz crudo, que a veces es utilizado en su cultivo.

El Tiempo - GDA

