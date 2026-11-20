El celular llega cada vez antes y de forma generalizada en la Argentina. A los 4 años, el 37% de los niños y las niñas ya usan un teléfono móvil, propio o de otra persona. Hacia los 9 años y medio la mayoría de los chicos ya tiene su propio celular, y entre los 11 y los 12 la tenencia de un dispositivo propio se vuelve casi generalizada: el 87% posee uno. Antes de los 13 años, el 79% de los chicos ya navega redes sociales, pese no tener a la edad mínima que piden las plataformas.

Los datos surgen del informe Conectados y en riesgo, elaborado por el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. Uno de sus principales aportes es el procesamiento propio de microdatos del Módulo de Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mautic) de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), correspondientes al cuarto trimestre de 2024, que releva el acceso a tecnologías en hogares urbanos y el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en población a partir de los 4 años.

Los datos que relevó el Indec se tomaron a partir de una base de 9554 niños y adolescentes de entre 4 y 17 años, residentes en 31 conglomerados urbanos. Las autoras del análisis reconstruyeron el uso de internet y celulares por edad simple, una desagregación que no aparece en los resultados habitualmente publicados por el organismo. La investigación, realizada por Victoria Bein, María Sol González y María del Rosario Romero Victorica, reúne y analiza información sobre el acceso temprano a la tecnología, y la cruza con otros informes ya publicados sobre el uso problemático de pantallas, la exposición a contenidos dañinos, las apuestas online, el grooming, el ciberacoso y los riesgos para la salud mental de niños y adolescentes argentinos.

La edad promedio de recepción del primer dispositivo propio es de 9,6 años Canva

Según se lee en el informe, la mitad de los chicos (51%) de entre 12 a 17 años reconoce al menos una consecuencia negativa del uso de celulares y redes en su vida cotidiana: al 30% le fue peor en la escuela, y el 24% intentó usarlos menos y no pudo. El acompañamiento de los padres va en dirección inversa: durante la adolescencia, una gran proporción de ellos se retiran del control parental. Mientras que el 72% de los padres de chicos de entre 9 y 11 establecen reglas sobre internet, lo hacen apenas el 36% de los que tienen hijos de entre 15 y 17.

Con celular y sin computadora

La brecha aparece, según señala el informe, en el desigual acceso a las herramientas para aprender: mientras que el uso del celular es generalizado, es baja la proporción de chicos que tienen una computadora y conexión a internet. “El acceso a la tecnología no implica necesariamente igualdad de oportunidades digitales. El 39% de los niños y adolescentes no dispone de una computadora para realizar tareas escolares, una proporción que alcanza el 69% entre quienes pertenecen a hogares de nivel socioeconómico bajo”, señala el informe.

Además, otro de los factores que agrandan la brecha social del impacto del acceso temprano a la tecnología es el acompañamiento adulto: en todos los niveles socioeconómicos se retira en las edades en las que aparecen los conflictos y dilemas. Pero en los hogares más desfavorecidos se retira aun antes. Con mediación débil, las conductas de riesgo online suben de 29% a 46% cuando más aumentan los problemas.

“Hoy el celular llega antes que la autonomía para usarlo. El primer teléfono propio llega, en promedio, a los 9 años y medio, y casi ocho de cada diez chicos menores de 13 usan redes sociales que, según sus propias reglas, no deberían usar. Esto no se resuelve solo en cada casa: también es un problema de cómo están diseñadas las plataformas”, sostiene Victoria Bein, una de las autoras del trabajo.

El informe cruzó los datos propios obtenidos de los datos de la EPH-Mautic, con los datos que aportó la Encuesta Kids Online Argentina 2025 (Unicef y Unesco), basada en 5910 estudiantes de entre 9 y 17 años de localidades urbanas de 20 jurisdicciones. Esta última sostiene que el 95% de los chicos y chicas tiene un celular propio con acceso a internet. La edad promedio de recepción del primer dispositivo es de 9,6 años.

La mitad de los chicos de entre 12 a 17 años reconoce al menos una consecuencia negativa del uso de celulares y redes en su vida cotidiana LA NACION

El reporte de la Universidad Austral identifica una brecha que ya no se limita a la posibilidad de conectarse a internet, sino que también involucra la disponibilidad de herramientas adecuadas para estudiar y aprender.

Consecuencias

La investigación también analiza las consecuencias que los propios adolescentes reconocen en relación con el tiempo que pasan conectados. Entre los chicos de 12 a 17 años, el 51% manifestó haber experimentado al menos una consecuencia negativa asociada al uso prolongado del celular, internet o los videojuegos durante el último año.

El 30% señaló que su rendimiento escolar empeoró por pasar demasiado tiempo frente a las pantallas. El 24% reconoció que intentó reducir su utilización y no pudo, el 20% indicó que dejó de comer o dormir por ese motivo y el 13% manifestó haber tenido problemas con familiares o amigos. “Estos resultados muestran que las dificultades asociadas al uso de la tecnología no se limitan a la cantidad de horas de conexión, sino que también pueden manifestarse en el descanso, la alimentación, el desempeño escolar y las relaciones personales”, se señala.

La exposición a contenidos potencialmente perjudiciales es una de las consecuencias indirectas de la merma en la participación de los adultos en la vida digital de los chicos: el 67% de los adolescentes de entre 12 y 17 vio contenidos relacionados con formas de adelgazar o modificar su cuerpo, mientras que el 64% estuvo expuesto a publicaciones sobre maneras de ganar dinero fácilmente, dice el informe, citando datos de Unicef. Además, el 55% vio mensajes discriminatorios; el 53%, imágenes violentas o sangrientas; y el 52%, contenidos vinculados con exeriencias de consumo de alcohol, marihuana u otras drogas.

Entre los indicadores más preocupantes, el 31% manifestó haber visto contenidos sobre formas de lastimarse a sí mismo y el 27% estuvo expuesto a publicaciones en las que se hablaba de maneras de quitarse la vida.

El informe advierte que tener uno o más factores de riesgo de salud mental incrementan el riesgo en el que se encuentran los chicos frente a este tipo de mensajes. Como por ejemplo, experimentar soledad, vivir acoso escolar, presencial o en las redes, no tener amigos cercanos, el consumo de alcohol y marihuana, son factores que potencian las conductas de riesgo. En cambio, cada vínculo significativo que tiene el chico o adolescente reduce el riesgo. Justamente uno de los factores que actúan como protectores es tener cerca adultos, sobre todo padres, que se involucran y que el adolescente siente que lo entienden. Esto hace que el riesgo frente a factores se reduzca a la mitad. Entre otras cosas, se apunta a padres que entienden sus problemas, que saben qué hace en su tiempo libre, o tener compañeros amables y solidarios.

Acumulados, los riesgos se suman y afectan la salud mental. La soledad es el factor que más pesa: si se suma al acoso y al no tener adultos de referencia, incrementa la posibilidad de caer en conductas de riesgo y sufrir de malestar emocional. Allí, el uso problemático de pantallas se triplica (35% frente a 12%).

“El vínculo adulto protege, pero escasea. Solo el 13,9% tiene límite horario al final de la secundaria y el 2,6% acude a los adultos de su escuela ante una situación violencia digital. Con padres que entienden, la conducta de riesgo desciende de forma significativa”, sostiene el documento.