Rinitis: un médico advirtió que 1 de cada cinco argentinos sufre este cuadro sin saber qué es y cómo se trata

“Ocho millones de argentinos padecen alergia, de los cuales, uno de cada cinco sufre rinitis”. Con ese dato Jorge Tartaglione analizó este cuadro que afecta a muchas personas en la transición que existe entre el invierno y la primavera. “La nariz se transforma en agua”, aseguró el cardiólogo en su visita a LN+.
“La alergia es una reacción exagerada de nuestro sistema de defensa que nos dice: ´Che, algo está pasando´“, explicó Tartaglione. Para graficar su ejemplo, mencionó: ”Si vivís en Buenos Aires o en el interior del país y hay árboles de plátanos en la vereda, generan una alergia tremenda“.
En palabras de Tartaglione, “los casos de alergia aumentaron hasta en un 30% por el cambio climático”. A diferencia de una resfrío convencional, según Tartaglione, la rinitis se caracteriza “porque lagrimeás y te empieza a salir agua por la nariz”.
Diagnóstico y tratamiento
“Para diagnosticar estos cuadros lo primero es hacer un análisis de sangre para medir los niveles de inmunoglobulina e -anticuerpo encargado de desencadenar reacciones alérgicas- y test cutáneos", detalló Tartaglione.
“Y su tratamiento, dependiendo los casos y analizando las consecuencias que van apareciendo, casi siempre se realiza con gotas y spray”, agregó.
“La semana pasada falleció una persona en Río Negro por tuberculosis. Un caso de consulta tardía. Por eso me parece muy importante resaltar esto: si tienen tos por más de quince días, quizás no sea un simple resfrío o una rinitis. Es importante no retrasar la consulta médica“, concluyó Tartaglione.
