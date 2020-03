Río Negro: clases suspendidas por una ola de calor

Afectan al norte de la Patagonia altas temperaturas; ayer no abrieron las escuelas Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Hafford

Lorena Direnzo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de marzo de 2020

BARILOCHE.- El Ministerio de Educación de Río Negro decidió suspender las clases "en forma preventiva" ayer por la ola de calor subtropical que alcanzó al norte de la región patagónica, desde la cordillera hasta el mar, y generó temperaturas que rondaron los 35 y los 42 grados en los últimos días.

La medida exceptuó a las escuelas de Bariloche y El Bolsón, como así también los colegios rurales. A partir de hoy, el dictado de clases será normal.

"Desde el gremio, solicitamos la suspensión al ministerio porque teníamos chicos que se desmayaban y se descompensaban en distintos lugares de la provincia, especialmente en el valle rionegrino, donde la temperatura superó los 40 grados", destacó Sandra Schieroni, secretaria general del sindicato docente Unter Río Negro. Aclaró que estas temperaturas son frecuentes en enero o febrero, pero "no en esta época". La dirigente consideró que muchas escuelas de la provincia "no están preparadas ante tanto calor. No todas tienen ventiladores y el agua salía caliente; era imposible hidratar a los niños y adolescentes en los colegios", planteó.

El intendente de Viedma, Pedro Pesatti, también se sumó al pedido para suspender las clases ante la intensa ola de calor en la región.

El meteorólogo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) Fernando Frassetto informó que a partir de hoy se aguarda un ingreso de aire frío desde el Océano Atlántico y, por lo tanto, "la ola de calor se aleja del norte patagónico".

"No hemos tenido temperaturas tan extremas durante el verano. El alto consumo eléctrico en este momento da la pauta de la persistencia de temperaturas muy altas. Pero a partir de mañana [por hoy], la temperatura debería estar entre 28 y 30 grados, casi 10 grados menos, con inestabilidad y alguna lluvia", indicó.

El secretario de Educación de Río Negro, Gabriel Belloso, afirmó que la decisión de suspender las clases se originó a partir de "varias consultas al Ministerio de Salud, los supervisores escolares, intendentes y hospitales". Negó, sin embargo, casos de "ingresos de estudiantes a hospitales por descompensación, ni se recibió denuncia alguna".