Río Negro: luchó cuerpo a cuerpo con un puma y lo mató a puñaladas

Don Vicente cuando lo encontró la policía la madrugada del lunes

El insólito caso ocurrió el domingo pasado en un campo a 15 kilómetros de Nahuel Niyeu, Río Negro. Vicente Navarrete, un campesino de 64 años, enfrentó a un puma "mano a mano" y pudo sobrevivir para contarlo.

"La pasé muy mal pero nunca dudé. Ahora tienen que sanar las heridas donde me mordió el puma. Son plaga y nos hacen mucho daño", le explicó Navarrete al portal Río Negro, desde una cama del hospital de Valcheta.

Como resultado del enfrentamiento, Vicente quedó con una fractura en la muñeca izquierda y cortes producto de las mordeduras y zarpazos del felino.

La odisea comenzó cuando el campesino escuchó ladrar a su perro Pico a la hora de la siesta y se dio cuenta de lo que estaba pasando: había un puma en su campo buscando a su próxima presa para alimentarse.

"Ovejas ya no podemos tener desde hace años. Y las vacas y yeguarizos no crían porque el puma mata los terneros y los potrillos", afirmó. Ese día Vicente salió al campo solo con su perro, y el cuchillo que siempre lleva en la cintura.

Al encontrarlo, Vicente le pegó al animal con las boleadoras y este quedó aturdido. Al acercarse, el puma lo atacó. "Le fui a meter otra puñalada detrás de la paleta y reaccionó. Fue un segundo. Saltó y se me vino encima. Caímos los dos desde lo alto de una barranca de piedra. Pero no le aflojé las puñaladas" agregó el hombre de campo. "Quedé irreconocible. Tenía sangre por todos lados. Me arañó todo. No me sacó los ojos de casualidad".

Julio Monsalves, uno de los bomberos que participó en su búsqueda, le preguntó a la esposa de Vicente por dónde podría estar, y la mujer le indico la zona donde había escuchado ladrar al perro. "Se vinieron derecho. Yo estaba deshidratado. Había estado tirado en el campo desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Le tengo que agradecer mucho a los bomberos y a la policía de Valcheta", concluyó.

Actualmente, Don Vicente se encuentra con su familia en el hospital recuperándose. En Valcheta todos hablan de él y de su perro Pico.