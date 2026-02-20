Entre dunas y obstáculos artificiales: Una competencia de motos se corre en la misma zona donde hubo accidentes con UTV

VILLA GESELL.- “¿Adentro hay más gorra?”, pregunta un veinteañero de La Matanza mientras guarda los documentos de su cuatriciclo y la moto de su hermano que acaban de presentar a uno de los casi 100 policías repartidos solo en el puesto de acceso por Avenida Buenos Aires. E inquieto por la presencia de más uniformes en el camino arenas adentro, donde ya se comenzaron a instalar los primeros miles de apasionados que poco a poco comienzan a adueñarse de esta ciudad a la que este sábado y domingo regresa el Enduro del Verano, la competencia de motos y cuatriciclos más importante de Latinoamérica con una concurrencia que el año pasado superó los 130.000 asistentes.

La impactante distribución y presencia de unos 700 efectivos de Policía de la Provincia de Buenos Aires, un centenar de inspectores municipales y apoyo cercano de fuerzas federales expone un esfuerzo e incremento notable del operativo de seguridad tras el antecedente cercano de incidentes con vehículos todo terreno ocurridos aquí y en Pinamar durante las últimas cinco semanas. Costaron al menos tres víctimas internadas en terapia intensiva con múltiples y gravísimas lesiones, entre ellas un niño de 8 años y dos mujeres de 25 y 33, estas últimas accidentadas este último fin de semana.

Desde este jueves, comenzaron a llegar a Villa Gesell los participantes de las carreras de Enduro de Verano Mauro V. Rizzi

“Acá estamos los que venimos a divertirnos bien, tranquilos, y siempre los idiotas que aceleran sin cuidado y se mandan macanas”, cuentan Nahuel y Esteban, que vinieron desde La Plata en una camioneta de doble tracción en la que cargaron dos motos de enduro, una de 250 cc y otra de 350 cc. “Acampamos entre los médanos y hasta que empiecen las carreras nos divertimos”, cuentan a LA NACION.

Es que una particularidad que tiene esta cita es la habilitación para ingresar gratuitamente y con vehículos al perímetro exterior de un circuito que nace a metros de la ruta 11 y se extiende perpendicular al mar con una traza que lleva la otra cabecera hasta la mismísima playa. En medio hay dunas vírgenes y otros obstáculos artificiales, dispuestos para generar un recorrido cargado de vértigo y que exige máxima destreza.

Si bien un grupo de espectadores opta por las tribunas, donde se paga entrada, el grueso disfruta el espectáculo desde esa playa abierta donde, mientras esperan, ponen a prueba sus habilidades al volante y sus vehículos: motos, modernos UTV´s, cuatriciclos y algún arenero de fabricación más casera pero pura potencia 4x4.

Muchos asistentes a la competencia Enduro de Verano pasan la noche acampando en la playa Mauro V. Rizzi

“Este año se reforzó y mucho la presencia policial en la ruta, en el acceso y también en la ciudad”, confirmó un jefe policial que participa del armado y desarrollo de este operativo que se supervisa desde el Ministerio de Seguridad bonaerense. La Policía Bonaerense tiene disponible un dron de gran capacidad de vuelo y definición para supervisar una superficie de varios kilómetros cuadrados, imposible de recorrer por tierra.

Las autoridades de Villa Gesell han trabajado en estas últimas semanas con campañas preventivas. “Enduro sí, picadas no”, dice la calcomanía que le pegan a cada automóvil que ingresa rumbo a la playa. “Si corrés picadas vas preso”, se insiste en carteles y folletos, que además detallan leyes que implican multas y otras sanciones a infractores.

Saben por experiencia que la cantidad de gente que se instala en la playa, la enorme extensión que abarcan y la particular topografía complica cualquier operativo de vigilancia en cercanía. “A la noche es tierra de nadie, un montón andan como locos”, cuenta Felipe, que viajó desde Acasusso con una moto pequeña y de calle. “Se la banca la chiquita”, dice a LA NACION mientras camina y la lleva en marcha, lanzando arena porque tiene cubiertas aptas para pavimento.

Caídas y otros inconvenientes

Una de las grandes dificultades y a la vez lo que incrementa riesgos es que ingresan con vehículos que no están preparados para la superficie. Eso los lleva a acelerar más de la cuenta: muchas revoluciones, poca velocidad y una exigencia extrema para motores y equipamiento. En pocos minutos LA NACION fue testigo de tres caídas de motos y el corte de cadena de una, sin contar a las camionetas encajadas.

La enorme cantidad de vehículos y gente genera a la vez una oportunidad de ingresos importantes a lugareños, aunque sea por unos días. Las gomerías están atestadas, a $10.000 por parche. Inflar los neumáticos –desinflados al ingreso a la arena para favorecer agarre y tracción- se cobra $5.000 a camionetas, $2.000 por auto y un remolque no baja de $30.000.

La afluencia de turistas para ver el campeonato Enduro de Verano es mayor que casi supera a los visitantes a Villa Gesell durante el fin de semana extralargo de Carnaval Mauro V. Rizzi

A la par, la oferta de alojamiento está cubierta en gran medida en Villa Gesell durante todo este fin de semana. Se estima que esta ciudad recibe entre este jueves 19 y este domingo 22 más visitantes que durante los recientes y muy exitosos feriados de semana de Carnaval.

Sol y Martina son de Quilmes, están instaladas en Costa Esmeralda y avanzan rumbo a la playa en un UTV Can Am que es pura potencia. “Venimos todos los años, hay que tener mucho cuidado porque hay mucho loquito”, dicen a LA NACION cuando paran para esquivar a tantos que recorren a pie, cargando sombrillas, heladeras y carpas, el camino de casi 4 kilómetros por arena blanca que lleva al corazón de las dunas, bien cerca del circuito.

“El que entra ya no sale y se duerme en carpa, en un auto o tirado en la arena”, acotan Constanza, Bettiana, Samuel y Corina, todos con sus camisetas de fútbol de San Telmo y a pie, hundiendo ojotas en la arena suelta y caliente. “Vinimos en micro, no tenemos moto pero nos gusta el enduro y esta movida de gente”, contaron.

Este sábado se iniciarán las competencias y el domingo es día de finales en las distintas competencias profesionales. Hay buen tiempo a la vista. También, y por sobre todo, deseos de un fin de semana que no sume eslabones a este verano que el off road transita por estas playas bonaerenses al filo de la tragedia.