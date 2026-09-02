Rompió el silencio el hijo de Miguel Ángel Pierri que condenó a Mangeri: “Terminó dándose lo que se tenía que dar, que esté en la cárcel”

Juan Ignacio Pierri rompió el silencio sobre el episodio ocurrido en agosto de 2013 que marcó un punto de inflexión en la cobertura mediática del caso Ángeles Rawson. El joven, que tenía seis años en aquel momento, interrumpió una entrevista en vivo de su padre, el abogado Miguel Ángel Pierri, quien defendía en esa instancia a Jorge Mangeri, el principal sospechoso del crimen. Ante la pregunta del conductor televisivo sobre la inocencia del portero, el niño disparó: “Pero boludo, mató a Ángeles”.

El impacto de esas palabras en la opinión pública fue inmediato, y a más de una década del suceso, el hijo del letrado reconstruyó los hechos en diálogo con el programa Puro Show (eltrece). “Mis viejos me llevaron con la condición de que no diga nada, de que me porte bien. Terminé diciendo lo que había escuchado”, reveló Juan Ignacio. Según explicó, la información no provino de conversaciones íntimas con su padre, dado que el abogado mantenía un perfil profesional hermético dentro del hogar. Por el contrario, el niño absorbió el contenido a través de los canales de televisión que consumía en su casa, donde solía observar informes periodísticos, entre ellos, intervenciones de Eduardo Feinmann.

“Pero boludo, mató a Ángeles”, la frase que quedó en la memoria de todos

El joven atribuye a su frase una capacidad transformadora en la estrategia de defensa del imputado. “Mi declaración cambió todo, la verdad. Yo a veces no tomaba conciencia de lo que había sucedido, pero gracias a esa declaración el caso termina dándose vuelta porque Mangeri no venía mal, no era el principal apuntado”, sostuvo en la entrevista. Antes de la intervención del niño, el proceso judicial avanzaba con expectativas favorables para la defensa, pero el revuelo social derivado de sus palabras obligó a un giro radical en el panorama público del caso. “La gente empezó a decir: ‘los nenes dicen la verdad, tráiganlo al nene a hablar’. Y como que hizo que cambie todo el panorama”, agregó.

Juan Ignacio subraya que, tras el episodio, el rumbo del proceso penal encontró su cauce definitivo hacia la condena del acusado. “Mis declaraciones cambiaron muchísimo la causa y bueno, terminó dándose lo que tenía que dar, que Mangeri tenía que estar en la cárcel”, señaló. En julio de 2015, Jorge Mangeri recibió una pena de prisión perpetua tras ser hallado culpable del femicidio de la adolescente de 16 años, quien fue interceptada en su edificio de la calle Ravignani y asesinada tras resistirse a un abuso sexual, según determinó el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 9.

Jorge Mangeri recibió una pena de prisión perpetua tras ser hallado culpable del femicidio de Ángeles Rawson archivo

En cuanto a su vínculo personal con Miguel Ángel Pierri, el joven describe una relación cordial pero distante. “Tuvo actitudes muy feas conmigo. Hasta los seis años, mamá hizo el rol de mamá y papá”, afirmó. A pesar de los conflictos, destaca que nunca le faltó nada y que su madre priorizó su bienestar. No obstante, el joven reconoce que presenció situaciones de violencia doméstica y tensiones que marcaron su crecimiento. Sobre su figura de referencia masculina, Juan Ignacio señala a Marcelo Biondi, el actual esposo de su madre, quien trabajaba junto a su padre en aquella época. “A alguien lo quiero mucho es a Marcelo Biondi, para mí él fue mi referente masculino”, aseguró a Puro Show.

Hoy, a sus 19 años, Juan Ignacio sostiene una postura reflexiva sobre aquel pasado expuesto. Asegura que el episodio le permitió forjar su propio criterio y definir qué clase de hombre desea ser en el futuro. “Yo siempre me metí donde no debía. No me da miedo nadie. Y tengo claro quién quiero ser, la verdad”, concluyó el hijo del abogado sobre su presente y las lecciones que obtuvo tras su participación involuntaria en uno de los casos policiales más resonantes de la historia argentina reciente.