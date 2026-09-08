En septiembre se lleva a cabo una de las celebraciones más importantes para la comunidad judía, por lo que es importante conocer la fecha exacta de Rosh Hashaná y cuándo empieza el Año Nuevo Judío.

Este viernes la comunidad judía da inicio al año 5787

Rosh Hashaná: cuándo empieza el Año Nuevo Judío

El Año Nuevo Judío se celebrará desde el atardecer del viernes 11 de septiembre hasta el anochecer del domingo 13 de septiembre de 2026.

En esta ocasión se festeja el inicio al año 5787 del calendario hebreo, y como es habitual, es el momento ideal para disfutar de comidas típicas, lecturas y celebraciones específicas de este mes.

Cuáles son las costumbres de Rosh Hashaná

El significado de Rosh Hashaná va más allá de la celebración de un nuevo año. Marca el fin del mes hebreo de Elul y el inicio de Tishrei, un momento solemne dedicado a la reflexión personal y al arrepentimiento. Este periodo es importante en la tradición judía, debido a que las personas buscan ser inscriptas favorablemente en el Libro de la Vida, en preparación para el juicio divino.

Durante Rosh Hashaná, es común escuchar saludos como “Shaná Tová”, que significa “buen año”, o “Ketivá vejatimá tová”, que desea a la persona ser sellada para un buen año. Estos saludos reflejan el deseo de un nuevo ciclo lleno de bendiciones y prosperidad.

Las manzanas bañadas en miel representan el deseo de un año dulce

Cuáles son las comidas típicas para celebrar el Año Nuevo Judío

Una de las costumbres más conocidas de esta festividad es el consumo de ciertos alimentos simbólicos. Entre ellos destacan las manzanas bañadas en miel, que representan el deseo de un año dulce. Otros alimentos tradicionales incluyen el pan jalá en forma redonda, las granadas y las cabezas de pescado, cada uno con un significado particular ligado a la abundancia, la prosperidad y la vida.

Además, es común celebrar el seder de Rosh Hashaná, una cena especial en la que se consumen alimentos conocidos como simanim, que simbolizan buenos deseos para el año venidero. Estos alimentos incluyen remolachas, frijoles, puerros y dátiles, entre otros, y varían según la tradición familiar.

Las comidas de Rosh Hashaná están ligadas al significado de abundancia y prosperidad Gentileza Daniela Chueke

Cuáles son las tradiciones de Rosh Hashaná

En Rosh Hashaná se recitan oraciones que no se dicen durante el resto del año, con el propósito de pedir perdón por los pecados y buscar el favor divino.

Una de las tradiciones más distintivas de Rosh Hashaná es el toque del shofar, un cuerno de carnero que emite un sonido particular y que se asocia con el llamado al arrepentimiento. Durante los dos días de la festividad, se escucha el shofar en varias ocasiones, con diferentes tipos de sonidos que simbolizan distintos aspectos de la fe. Estos toques incluyen el “tekiah”, un sonido largo y único, y el “teruah”, una serie de toques breves y rápidos.