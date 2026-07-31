Safari de invierno 2026: cuando miles de personas se vuelven herramientas para la conservación

En la Argentina existen más de 100 iniciativas activas de ciencia ciudadana impulsadas por la comunidad y organismos oficiales. Una de ellas es el Safari de Invierno 2026, coordinado por la Fundación Vida Silvestre Argentina y ArgentiNat.

Safari es una palabra que proviene del swahili y significa viaje, pero este es uno que está ligado a la exploración y a la naturaleza. El primer ciclo de safaris de Vida Silvestre Argentina comenzó en 2022, pero ya en la década de 1980 y 1990, la fundación formó una generación de naturalistas con experiencias educativas afines en la naturaleza.

Estos Safaris fueron experiencias en las que se llevaban jóvenes de contextos urbanos a conocer la naturaleza, explorando áreas protegidas. Los eventos de ciencia ciudadana junto a ArgentiNat homenajean aquella iniciativa previa, pero incorporan nuevas tecnologías en los procesos de generación de conocimiento.

Este año se celebra su quinta edición del 31 de julio al 3 de agosto. Se trata de un evento que convoca a personas de todo el país a observar, fotografiar y registrar la flora y fauna. Así, miles de aficionados a lo largo y ancho del territorio nacional ayudan a descubrir dónde viven las especies argentinas y de esta manera, la biodiversidad se cartografía gracias a usuarios desde un celular. En otras palabras, un millar de registros pequeños generan una base de información ecológica enorme.

Según Martín Font, director de comunicación y educación ambiental de Fundación Vida Silvestre Argentina, los Safaris de Vida Silvestre se basan en un concepto simple: "muchas personas observando la naturaleza al mismo tiempo pueden generar una cantidad de información imposible de obtener de manera individual", aseguró ArgentiNat

Durante cuatro días, quienes forman parte del desafío registran plantas, animales, hongos y otros organismos silvestres mediante la plataforma de ArgentiNat.org o la aplicación iNaturalist. Dicha información, es recopilada, publicada y se mantiene disponible para investigaciones científicas, proyectos de conservación y actividades de educación ambiental.

ArgentiNat es el portal para la Argentina de iNaturalist, una plataforma online y red social que aporta datos abiertos sobre biodiversidad a la comunidad. Asimismo, se trata de una iniciativa conjunta de la Academia de Ciencias de California y la National Geographic Society.

Los Safaris de Vida Silvestre se celebran cada tres meses, con el objetivo de abarcar de forma separada el momento más pleno de cada una de las cuatro estaciones. De esta manera, al finalizar cada año, los cuatro eventos independientes se reúnen para reconstruir una muestra representativa de la flora y fauna nacional. Hasta el momento las cuatro entregas previas convocaron a cerca de 5000 personas, generaron más de 150.000 observaciones y registraron cerca de 9000 especies.

Cada registro compartido aporta datos sobre la distribución y la presencia de especies en distintas regiones del país, y permite comparar resultados ArgentiNat

Primer ciclo de safaris

El Safari de Otoño 2023 permitió concluir el primer ciclo de safaris de ArgentiNat. La totalidad del primer ciclo reunió a 1500 personas que generaron 41.000 observaciones de 4500 especies diferentes en todas las provincias y territorios de la Argentina. En aquella oportunidad, las diez especies más observadas fueron aves: la torcaza común, el chingolo, el benteveo, el hornero, el carancho, el tero, el tordo renegrido, la calandria grande, el chimango y la cotorra. Por su parte, se captaron 1968 especies de plantas nativas como el mburucuyá o pasionaria azul, el ceibo, la cortadera y el espinillo.

Los coprotagonistas de este espectáculo biológico fueron los insectos. Entre las especies más detectadas del primer ciclo se encontraron la abeja melífera europea, la mariposa espejitos, la vaquita de San Antonio asiática, el escarabajo siete de oro, la mariposa monarca y la mariposa dama pintada.

Entre las especies más detectadas durante el primer ciclo de Safaris se encontraron varias especies de insectos ArgentiNat @JWBeck

Todas estas observaciones, contribuyen directamente a otros proyectos de ciencia ciudadana. Este es el caso de los hallazgos realizados dentro de parques nacionales que se incorporan al conteo de especies de esas áreas protegidas. Además, cada contribución enriquece a la red global iNaturalist.

Por su parte, el Safari de Primavera 2022 de ArgentiNat reunió el mayor número de observaciones con 14.478 registros, seguido por el Safari de Invierno 2023 que recopiló 11.616. El último realizado hasta la fecha fue el pasado Safari de otoño 2026 que reunió a 634 personas que proveyeron al catálogo y a 484 que realizaron 10.128 identificaciones de especies.

En aquella edición se realizó un hallazgo sin precedentes en la historia de los Safaris: se captó por primera vez un ejemplar de la araña Calathotarsus simoni. Estos acontecimientos reafirman el potencial del aporte ciudadano en la generación de datos sobre la biodiversidad argentina.

Cada observación se publica a través de ArgentiNat.org o la aplicación iNaturalist e incluye información sobre el lugar y la fecha del registro, lo que permite construir una gran fotografía colectiva de la biodiversidad argentina Candela Castro - Argentinat

La Argentina alberga 18 ecorregiones, de las cuales 15 son continentales, dos son marinas y una se encuentra en la Antártida. Por ello, no solo posee una gran variedad de especies y ecosistemas, sino que es uno de los países con mayor diversidad biogeográfica del mundo.

Desde los Altos Andes, hogar del cóndor andino y el zorro colorado, hasta la vastedad del Mar Argentino, donde habita el delfín franciscana, el tiburón escalandrún y la ballena franca austral, el territorio nacional se configura como un mosaico de paisajes únicos, que forman parte del patrimonio natural del país.

El ciclo de safaris que comenzó en 2022 fomenta el aprendizaje sobre la flora y fauna argentina y demuestra que cualquier persona puede hacer un aporte al conocimiento científico y a la conservación Gentileza Leonel Roget

Cómo participar

La participación en el Safari de Invierno 2026 es gratuita y solo requiere de un celular con cámara o una cámara digital que permita fotografiar diferentes especies en entornos naturales como plazas, parques, reservas o barrios. Además, contar con conocimientos previos no es excluyente dado que la comunidad colabora con la identificación de las especies fotografiadas.

Así, mientras que décadas atrás la investigación de campo llevada a cabo por científicos certificados era la única vía de relevar datos, actualmente cualquier persona, mediante su celular, puede generar registros científicos útiles.

La ciencia depende cada vez más de la colaboración ciudadana para monitorear la biodiversidad en un contexto de presupuestos limitados y enormes extensiones territoriales que dificultan la recopilación de datos. Los proyectos apoyados por la sociedad civil no solo fomentan la responsabilidad hacia el medio ambiente, sino que convierte a las personas en apéndices clave para el desarrollo científico y la conservación ambiental.