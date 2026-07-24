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San Isidro: una ballena quedó varada en un banco de arena e intentan rescatarla

En coordinación con la Prefectura Naval Argentina, un equipo especializado de la Fundación Temaikèn trabaja actualmente en el lugar

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La ballena quedó encallada en un banco de arena
La ballena quedó encallada en un banco de arena

Esta mañana, una ballena sei (Balaenoptera borealis) fue hallada varada en una zona baja de bancos de arena de la costa del Río de la Plata, en Bajos del Temor, partido de San Isidro.

En coordinación con la Prefectura Naval Argentina, un equipo especializado de la Fundación Temaikèn trabaja actualmente en el lugar, monitoreando el estado del animal y manteniendo su piel húmeda para reducir el estrés y favorecer su bienestar mientras se evalúan las alternativas de rescate. Según destacaron fuentes de la fundación, la ballena parece estar viva.

Una ballena quedó varada en la costa de San Isidro
Una ballena quedó varada en la costa de San Isidro

Las ballenas sei habitan en el Mar Argentino y, en esta época del año, migran hacia el norte. Es por eso que, durante este momento del año, es habitual encontrar ejemplares entre Argentina, Uruguay y Brasil, cerca de la desembocadura del Río de la Plata. De acuerdo con especialistas de Temaikén, es probable que, por una combinación de factores ambientales o algún problema de salud, este animal se haya desorientado, haya ingresado río arriba y haya terminado varado en un banco de arena.

Un rescate complicado

La posibilidad de rescatar a la ballena dependerá de la evolución de las mareas y de las condiciones del lugar. Según destacaron los rescatistas, la zona donde se encuentra varado el animal tiene numerosos bancos de arena y variaciones de marea, lo que hace que la navegación sea compleja.

Una ballena quedó varada en la costa de San Isidro
Una ballena quedó varada en la costa de San Isidro

“La situación es crítica: es un animal de gran tamaño que soporta todo su peso sobre el vientre, lo que compromete el funcionamiento de sus órganos. Se hará el máximo esfuerzo para darle la mejor oportunidad de sobrevivir y volver a su ambiente natural”, destacaron fuentes de Temikén.

En los videos del operativo, difundidos por la fundación, se puede ver a personal de la Prefectura Naval mojando la piel del animal que sobresale del río con bidones de agua para evitar que pierda su humedad.

Una ballena quedó varada en la costa de San Isidro
Una ballena quedó varada en la costa de San Isidro

El operativo está teniendo lugar en este momento y desde hace horas. “El objetivo es aprovechar el aumento del nivel del agua para desencallarla y guiarla hacia sectores más profundos, desde donde pueda regresar al Río de la Plata exterior y luego al mar”, destacaron.

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