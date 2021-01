San Juan. El terremoto dañó unas 30.000 viviendas y destruyó otras 3000

Según la información preliminar sobre los daños por el terremoto del 18 de este mes, al menos 3000 viviendas fueron destruidas y otras 30.000 tienen daños de distintas consideraciones Enrique Merenda

SAN JUAN.- Pasaron casi dos semanas desde que el pasado 18 de enero San Juan fue castigado por un terremoto cuya intensidad fue de 6.4° en la escala de Ritcher y van conociéndose los daños ocasionados que, una vez más, pegan de lleno en el sector social más sensible. Los relevamientos de organismos estatales especializados, cuyos datos finales aún no están, pero hacen proyecciones, indican que al menos unas 3000 las viviendas resultaron destruidas y que serían 30.000 las que requieren algún tipo de reparación. En este segmento se incluye caída de mampostería y de cerámicos de alguna pared de baño o cocina, algún vidrio roto, entre otros tantos defectos que pudieran haberse generado por el movimiento telúrico.

A esta tragedia hay que sumar las visitas políticas desde el gobierno nacional, incluido el presidente Alberto Fernández, quien arribó al día siguiente del hecho pero que no significó en la práctica una ayuda concreta para los damnificados.

El descontento de las familias damnificadas encuentra un lugar para canalizarse: las redes sociales. Esto fue reconocido hasta por el intendente de la Ciudad de San Juan, Emilio Baistrocchi, quien admitió que “el 70 por ciento de los reclamos ingresaron por las redes sociales”.

La ayuda oficial

El gobierno nacional dijo que asistirá a San Juan con dinero y materiales para construcción de módulos habitacionales de forma rápida, los que pueden estar listos en una semana. El gobernador Sergio Uñac logró que el Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo “Wado” De Pedro, envíe un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) de $400 millones, de los cuales $178 millones ya fueron para los municipios.

También hubo ayuda del Ministerio de Turismo y Deportes, a cargo de Matías Lammens: en un aporte de $120 millones para las instituciones deportivas que se vieron afectadas por el reciente terremoto.

El Estado nacional, además, envió materiales para la construcción de módulos habitacionales y la provincia de Misiones donó 25 casas prefabricadas para los afectados por el sismo.

Se adelantó la entrega de fondos, $7000 millones, para la construcción de 1800 viviendas y $120 millones más para urbanización.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, también pasó por San Juan y firmó con el gobernador Uñac un convenio de adhesión de la provincia al programa “Banco de maquinarias, herramientas y materiales para la emergencia social”, que permite generar fondos genuinos e irá destinado a las víctimas del terremoto.

Quejas por falta de respuesta

La primera medida instrumentada por el gobernador Uñac fue disponer de un aporte de la provincia para los municipios de $99 millones. Además, la provincia dispuso descentralizar la ayuda y cada damnificado debía reclamar ante las autoridades comunales. Así fue como comenzaron las quejas en las redes sociales ya que hay familias que, a dos semanas del intenso sismo, no recibieron ayuda y muchas de ellas tampoco la tendrán.

Un caso testigo es el que reflejó LA NACIÓN el pasado 19 de enero. Una joven pareja que vive en el departamento Pocito y tienen dos hijos de 5 y 3 años, vio como parte de la casa quedaba en el piso y lo que quedó en pie está inhabitable. Daniel Salinas es un joven que trabaja en una empresa textil, está registrado, pero no puede reunir tres meses de alquiler para trasladarse a otro lugar. Salinas alquila una vieja casa en una finca de la zona, es de adobe con techo de palos y cañas recubierto con una fina capa de barro que sostiene nylon para evitar que se filtre el agua.

Las viviendas de adobe fueron las que más sufrieron el impacto del sismo de 6,4 grados en San Juan, que aún sigue reportando réplicas. Marcelo Aguilar - LA NACION

LA NACIÓN siguió la evolución del caso y logró saber que las autoridades del área social del Municipio de Pocito lo contactaron por teléfono. Al ser consultado por este medio, Salinas contó: “Me llamaron desde el municipio y me preguntaron cuál era mi situación. Cuando les dije que la casa era alquilada, me respondieron que no podían ayudarme porque no era el dueño de la casa”.

Hoy, LA NACIÓN se comunicó nuevamente con Salinas y la respuesta fue similar: “Hubo muchos llamados pidiendo los datos, pero hasta el momento no he recibido nada de ayuda”.

El tiempo también ayudó a hacer más dramático el momento, hubo tres noches de lluvias intensas en todo San Juan y fuertes ráfagas de viento del sector sur. Frente a esa situación climática, Salinas señaló: “La manera de no llovernos más encima ha sido entrando las camas y durmiendo adentro, con el miedo de que por el agua termine de caerse lo que queda en pie de la casa”.

Gestiones de Uñac

Independientemente de los anuncios de funcionarios nacionales, Sergio Uñac ha viajado varias veces a Buenos Aires y se ha comunicado telefónicamente con distintas áreas. Además de la ayuda concreta conseguida, el ATN del Ministerio del Interior por $400 millones, resta saber si habrá un fondos extras para viviendas, que es lo que debe materializarse rápidamente. Para eso, se firmó un convenio para que San Juan adhiera al programa nacional “Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social”.

El gobernador analizó que “a los sanjuaninos se nos mueve el piso cada tanto, pero en este caso el terremoto vino con una réplica bastante dura. Dejó muchas cosas en el piso, pero hasta ahora no ha podido con la esperanza de los sanjuaninos”.

Uñac, además, agradeció el apoyo del gobierno nacional: “La visita del Presidente, luego de (Gabriel) Katopodis, Daniel Arroyo (Jorge) Ferraresi nos hacen sentir que somos parte de un proyecto nacional”.

Luego, trazó un paralelismo con la evolución de San Juan ante desastres naturales y afirmó: “Hemos demostrado que trabajando en conjunto podemos salir de las situaciones más difíciles”. Añadió que el trabajo en conjunto entre la Nación, la provincia y los municipios será importante para paliar la situación en el plazo necesario entre el inicio de la construcción de la vivienda y la posibilidad de entregarlas. Es una carrera contrarreloj ya que hasta fines de marzo el clima suele acompañar, pasado luego comienzan a llegar noches más frescas y pasarlas a la intemperie no es fácil.

Conforme a los criterios de Más información