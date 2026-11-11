San Martín de Tours: cuál es su historia y qué oración rezar para pedir su ayuda

El Día de San Martín de Tours se conmemora el 11 de noviembre en honor a este soldado romano que renunció a su carrera en la milicia para dedicarse a la fe. Es uno de los primeros santos no mártires del cristianismo, que en 1580, fue destacado por Juan de Garay. Es considerado como el santo patrón de diferentes lugares en el mundo como la Ciudad de Buenos Aires, de Francia, de Hungría y de la Guardia Suiza Pontificia. Asimismo, es patrono de los soldados, sastres, tejedores, comerciantes y mendigos.

La historia de San Martín de Tours

Martín de Tours nació el 11 de noviembre de 316 en Sabaria, región que actualmente pertenece a Hungría. Siguió el legado de su padre y se convirtió en un militar del ejército imperial romano a sus 15 años. Asimismo, mantuvo un pleno interés por la fe y el catolicismo.

El 20 de octubre de 1580, San Martín de Tours fue nombrado Patrono de Buenos Aires

En el año 337, mientras estaba en Francia, conoció a un hombre mendigando en las puertas de una iglesia. El individuo se encontraba acostado en la calle, por lo que luchaba contra el frío. Martín cortó la mitad de su capa con su espada para dársela como abrigo. Este gesto era atípico para la época, debido a que las milicias mantenían una postura distante de los ciudadanos. Tiempo después, experimentó la visita de Jesús en sus sueños, quien le dijo: “Martín, siendo todavía catecúmeno, me ha cubierto con este vestido”.

A partir de este suceso, decidió abandonar las fuerzas para tomar el bautismo y dedicarse a la vida religiosa. Se convirtió en discípulo del obispo Hilario de Poitiers, para ser nombrado como elegido obispo de Tours, ciudad que le otorgaría su nombre. Con este nombramiento, contribuyó con la conversión de paganos, la asistencia a los carenciados, la construcción de monasterios, hospitales e instituciones que servían de asistencia a quienes se encontraban en situación de vulnerabilidad.

Hoy es el día de San Martín de Tours

Martín de Tours falleció el 8 de noviembre de 391 en Candes, territorio cercano a Tours. Actualmente, sus restos descansan en la Basílica de Saint-Martin, en el centro de esta ciudad. En 1580, Juan de Garay lo nombró santo protector de la ciudad de Buenos Aires.

La oración a San Martín de Tours para pedir su ayuda

Bienaventurado San Martín Caballero,

lleno del Espíritu del Señor,

tuviste siempre inagotable caridad con el necesitado.

Tu que lleno de amor y generosidad

cuando viste al mendigo que se congelaba de frío,

sin saber que en verdad era Cristo,

no dudaste en darle la mitad de tu capa,

y no se la diste entera

pues la otra mitad era del ejército Romano;

tú, que no buscabas reconocimientos

sino solo favorecer al prójimo,

encontraste gloria ante el Señor,

y cuando el Salvador se te apareció

vestido con la media capa para agradecer tu gesto

y te dijo “hoy me cubriste con tu manto”,

decidiste no servir más en el ejército

y dedicar tu vida a Dios y a la salvación de almas,

siendo desde entonces propagador de la fe

y santo hombre entregado a quien lo precisara.

Glorioso san Martín

tu que obraste milagros y prodigios

que con alegría, amabilidad y la más exquisita bondad

te ganaste los corazones de todos

y no dejaste de trabajar por su bienestar,

tiéndeme tu mano y ayúdame a salir

de todas las carencias y problemas económicos

que ahora me afligen y causan desasosiego.

Glorioso san Martín, bendito patrón mío,

te pido con gran fe y humildad

me consigas de Dios, la fuente de todas las Misericordias

que mis caminos en esta tierra, mi trabajo y mis empeños

se limpien y abran con claridad.

En el nombre de Dios Todopoderoso,

Señor San Martín de Tours,

aleja todo lo que me perjudica.

Oh santo alivio, préstame tu santo amparo;

ayúdame, te lo ruego en estos malos momentos:

(pedir aquí lo que se necesita)

Tú que tienes, noble san Martín, milagroso poder;

lleva mis súplicas cuanto antes a los Cielos,

pide para mi casa todo lo bueno,

que los agobios, ruinas y pobrezas se vayan

y la buena suerte entre en mi trabajo (o negocio)

y con ella la abundancia y prosperidad, para poder ayudar a todos los necesitados.

San Martín, bendito obispo de Tours,

que tus virtudes y caridad me acompañen siempre,

yo no dejaré de rezar y agradecer al Altísimo

los favores concedidos,

y seré caritativo con todos

mis hermanos y necesitados.

San Martín intercede por mí,

y líbrame y protégeme de todo mal.

Amén.