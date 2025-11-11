San Martín de Tours, patrono de la ciudad de Buenos Aires: esta es su historia y qué rezarle

Cada 11 de noviembre se celebra el Día de San Martín de Tours en la Iglesia Católica. Se conmemora al soldado romano que renunció a su profesión para dedicarse a la fe. Se trata de uno de los primeros santos no mártires del cristianismo, quien es considerado el patrono de iglesias, asociaciones, iniciativas y diferentes lugares del mundo. En 1580, Juan de Garay lo nombró patrono de la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de pedir por su protección del territorio argentino.

¿Quién fue San Martín de Tours?

Martín de Tours nació el 11 de noviembre de 316 en Sabaria, Pannonia, actualmente territorio de Hungría. Gracias a la influencia de su padre, un militar romano, decidió ingresar al ejército imperial romano a sus 15 años. Asimismo, comenzó a interesarse por el catolicismo, lo que lo llevaría a convertirse al poco tiempo de iniciar su carrera. Participó de varias misiones en diferentes partes del mundo.

Hoy es el día de San Martín de Tours

Uno de los hechos que destaca la Iglesia tuvo lugar en Francia en el año 337. Martín se encontró a un hombre mendigando y acostado en la calle, que padecía de frío. De esta manera, decidió cortar la mitad de su capa con su espada para poder darle abrigo. Sin dudas, este gesto fue visto como un acto revolucionario para la época, ya que las milicias mantenían una postura distante de los ciudadanos. Al poco tiempo, tuvo un sueño en el cual Jesucristo le decía a los ángeles: “Martín, siendo todavía catecúmeno, me ha cubierto con este vestido”.

Fue en ese momento que San Martín de Tours abandonó el ejército, tomó el bautismo y se dedicó a la fe por el resto de su vida. Su recorrido en la fe lo condujo a ser discípulo del obispo Hilario de Poitiers. Con el tiempo fue elegido obispo de Tours, ciudad que le otorgaría su nombre. Trabajó en la conversión de paganos, la asistencia a los carenciados, la construcción de monasterios, hospitales e instituciones orientadas especialmente a aquellas personas que se encontraban en una situación de vulnerabilidad.

Martín de Tours falleció el 8 de noviembre de 391 en Candes, en cercanías de Tours. Sus restos fueron trasladados a la Basílica de Saint-Martin, en el corazón de esta ciudad. Al momento de su muerte, la Iglesia Católica no contaba con los métodos de canonización utilizados en la actualidad, pero fue nombrado santo y destacado por su compromiso y empatía con las personas.

Por qué San Martín de Tours es el patrono de la ciudad de Buenos Aires

Fue el 20 de octubre de 1580 cuando Juan de Garay decidió designar un santo protector de la ciudad de Buenos Aires, que había sido fundada en febrero del mismo año. Se reunió con miembros del Cabildo, quienes decidieron elegir una figura al azar.

El 20 de octubre de 1580, San Martín de Tours fue nombrado patrono de Buenos Aires

El nombre era el de San Martín de Tours, lo que generó opiniones diversas en el pueblo, debido a que se trataba de un “santo francés”. Sin embargo, el comité volvió realizar nuevamente el sorteo, pero su nombre volvió a surgir. Esto se repitió tres veces más, por lo que consideraron que se trataba de la voluntad de Dios y aceptaron esta figura para representar y proteger a la ciudad.

Qué oración rezarle a San Martín de Tours para pedir su ayuda

Bienaventurado San Martín Caballero,

lleno del Espíritu del Señor,

tuviste siempre inagotable caridad con el necesitado.

Tu que lleno de amor y generosidad

cuando viste al mendigo que se congelaba de frío,

sin saber que en verdad era Cristo,

no dudaste en darle la mitad de tu capa,

y no se la diste entera

pues la otra mitad era del ejército Romano;

tú, que no buscabas reconocimientos

sino solo favorecer al prójimo,

encontraste gloria ante el Señor,

y cuando el Salvador se te apareció

vestido con la media capa para agradecer tu gesto

y te dijo “hoy me cubriste con tu manto”,

decidiste no servir más en el ejército

y dedicar tu vida a Dios y a la salvación de almas,

siendo desde entonces propagador de la fe

y santo hombre entregado a quien lo precisara.

Glorioso san Martín

tu que obraste milagros y prodigios

que con alegría, amabilidad y la más exquisita bondad

te ganaste los corazones de todos

y no dejaste de trabajar por su bienestar,

tiéndeme tu mano y ayúdame a salir

de todas las carencias y problemas económicos

que ahora me afligen y causan desasosiego.

Glorioso san Martín, bendito patrón mío,

te pido con gran fe y humildad

me consigas de Dios, la fuente de todas las Misericordias

que mis caminos en esta tierra, mi trabajo y mis empeños

se limpien y abran con claridad.

En el nombre de Dios Todopoderoso,

Señor San Martín de Tours,

aleja todo lo que me perjudica.

Oh santo alivio, préstame tu santo amparo;

ayúdame, te lo ruego en estos malos momentos:

(pedir aquí lo que se necesita)

Tú que tienes, noble san Martín, milagroso poder;

lleva mis súplicas cuanto antes a los Cielos,

pide para mi casa todo lo bueno,

que los agobios, ruinas y pobrezas se vayan

y la buena suerte entre en mi trabajo (o negocio)

y con ella la abundancia y prosperidad, para poder ayudar a todos los necesitados.

San Martín, bendito obispo de Tours,

que tus virtudes y caridad me acompañen siempre,

yo no dejaré de rezar y agradecer al Altísimo

los favores concedidos,

y seré caritativo con todos

mis hermanos y necesitados.

San Martín intercede por mí,

y líbrame y protégeme de todo mal.

Amén.