Santa Fe: investigan un posible femicidio seguido de suicidio tras la muerte de una docente

Una docente de 51 años y su expareja fueron encontrados muertos este sábado por la noche en una vivienda de la ciudad de Santa Fe. La Justicia investiga como principal hipótesis un posible femicidio seguido de suicidio, aunque las circunstancias de ambas muertes deberán establecerse a partir de las autopsias y las pericias realizadas en el lugar.

La mujer fue identificada como María Itatí Yossen, vicedirectora de la Escuela Especial N° 2009 Bernardo de Monteagudo, de la capital provincial. Según informó Rosario 3, su cuerpo estaba en una habitación de la planta alta de un departamento ubicado en 3 de Febrero al 3300, en el barrio Sur.

En la planta baja de ese mismo departamento fue hallado sin vida Fabio Firmapaz, de 50 años, con quien había mantenido una relación de pareja.

La PDI secuestró dos teléfonos celulares en la vivienda donde fueron hallados los cuerpos de la docente y su expareja

La preocupación de los allegados de Yossen comenzó ante la imposibilidad de comunicarse con ella. Durante la noche del sábado, familiares y amigas dieron aviso a las autoridades porque sospechaban que podía encontrarse en el domicilio de su expareja.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por el medio santafesino, el hijo de Firmapaz se acercó hasta el departamento y consiguió ingresar con la ayuda de un cerrajero. Dentro de la propiedad encontró primero el cuerpo de su padre y, después, el de la docente.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajó en la vivienda, donde secuestró dos teléfonos celulares y relevó otros elementos que podrían contribuir a esclarecer lo ocurrido.

La causa quedó a cargo de la fiscal Vivian Galeano y fue caratulada inicialmente como investigación de muertes. La fiscalía dispuso las autopsias para determinar cómo se produjeron los fallecimientos.

Yossen había titularizado como vicedirectora de la Escuela Especial N° 2009 en febrero de este año

Por su parte, La Voz precisó que los allegados de Yossen habían perdido contacto con ella desde las primeras horas de la mañana. Según la reconstrucción inicial citada por ese medio, Firmapaz la habría convocado alrededor de las 7 y la mujer habría salido de su casa para dirigirse a la vivienda.

El diario agregó que la docente fue encontrada sobre una cama. Entre las posibilidades que analizan los investigadores figura que hubiera muerto por asfixia, aunque esa hipótesis no fue confirmada oficialmente. Los resultados de los estudios forenses y las pericias criminalísticas serán fundamentales para establecer la causa de muerte y determinar si se trató de un femicidio seguido de suicidio.

Yossen, conocida como “La Gringa”, había titularizado como vicedirectora en febrero de este año en la escuela en la que trabajaba. La noticia causó conmoción entre los integrantes de la comunidad educativa de esa institución.

Tras conocerse el hallazgo, la seccional La Capital de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) difundió un mensaje de condolencias y acompañamiento para sus familiares, compañeros de trabajo y amigos. Desde la entidad expresaron que la comunidad educativa “siempre la recordará por su compañerismo y amistad”.