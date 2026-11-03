Jóvenes ciclistas atacaron a mujeres trans en los Bosques de Palermo: las agredieron y lo filmaron

Un grupo de jóvenes ciclistas realizó un ataque coordinado contra varias mujeres trans que se encontraban en los Bosques de Palermo. Los involucrados se filmaron durante la agresión, que consistió en tirarles palos, piedras, conos y otros elementos contundentes.

Desde la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires confirmaron a LA NACION que trabajan en una denuncia penal contra los involucrados. Hay por lo menos seis víctimas que presentaron lesiones y una de ellas perdió una de sus orejas. Ocurre a pocos días de la marcha del Día del Orgullo y a unos meses del homicidio de dos mujeres trans el pasado 13 de agosto en Santa Fe y Córdoba.

El ataque se conoció durante la noche del lunes, luego de que los agresores lo filmaran y lo subieran a sus redes sociales para “presumir”. Las grabaciones mostraban los ataques a las mujeres trans en el medio de la avenida los Ombúes y Andrés Bello principalmente con conos de tránsito. “Dale, pu.., dale, travesti pu...”, insultaban los involucrados. Incluso puede distinguirse a las víctimas siendo golpeadas y, luego, escapar a las corridas del ataque.

Jóvenes ciclistas coordinaron un ataque contra mujeres trans en los Bosques de Palermo: las agredieron y lo filmaron

Las víctimas denunciaron a la Defensoría LGBT porteña que el ataque empezó cuando los agresores pasaban con sus bicicletas y las golpeaban con palos. Luego, procedieron a tirarles otros elementos contundentes. Algunas víctimas también sufrieron lesiones mientras escapaban.

Uno de los atacantes subió una publicación burlándose del repudio que tuvo el ataque. “Me dicen ahora el matatrans”, escribió con emojis de una cara riéndose. Los atacantes incluyeron descripciones agresivas en los videos subidos. “A correr los trabas (sic)”, escribió uno de ellos.

La publicación de uno de los agresores Captura

La politóloga y referente de la comunidad LGBT, Gabriela Ivy, brindó detalles de lo ocurrido tras hablar con una de las víctimas.

“Fueron contra varias chicas trans que trabajaban en los Bosques de Palermo. Chicos que se dedican a hacer ciclismo tipo stunt organizaron para ir a ‘cazar travas’. Eran entre 50 y 60 chicos”, informó en el programa de streaming TUGO.

Señaló que las víctimas se encontraban en la zona cuando un grupo de jóvenes las atacó. “Se pudo saber el nombre de varias cuentas de Instagram que subieron videos con sus caras cubiertas. Identificamos a @_esteban_bk y @emarider. Son todas fotos de bicicletas tuneadas y el video destacado golpeando [a las víctimas]. Arrojaron vidrios, piedras y palos”, contó.

Varios de los involucrados pasaban con sus bicicletas y golpeaban a las víctimas

Ivy informó que las víctimas se encontraban “traumatizadas” por lo ocurrido, y que una de ellas terminó con heridas cortantes en sus pies: “Que aparezcan 50 pibes en bicicleta tirando palos y piedras... Una de las chicas tiene el pie cortado con vidrios”.

Reportó que uno de los involucrados es oriundo de Bernal, mientras que otro es de San Martín. “No son chicos de un grupo de amigos. Esto fue premeditado. El grabarlo, el reunirse a cierta hora donde ellas empiezan a trabajar. Es muy probable que haya sido por Telegram, que después no queda nada registrado. Pero todavía no se sabe nada de cómo perpetuaron esto”, expresó.

El incidente ocurre a días de la Marcha del Orgullo, que se realizará el 7 de noviembre. La manifestación ya había causado tensiones con el Gobierno de la Ciudad, que había pedido la reprogramación para el 21 de noviembre, ya que se superpone con la llegada del papa León XIV, prevista para este fin de semana.

El repudio contra el ataque

Celebridades y referentes se manifestaron en contra de la agresión a través de las redes sociales. Lali fue una de las primeras en hablar luego de recibir críticas sobre la torta de su casamiento junto a Pedro Rosemblat.

“Veo a algunos medios convencionales de información más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a cazar travestis, personas trans, que están trabajando en la calle... total normalidad”, publicó en una historia en su cuenta de Instagram.

El contundente mensaje de Lali tras la falta de indignación por el ataque en los Bosques de Palermo Captura Instagram (@lali)

Luego, la siguió María Becerra: “Lo que pasó hoy con las mujeres trans agredidas en nuestro país duele e indigna mucho. Nadie debería vivir con miedo por ser quien es, ni acostumbrarse a la violencia o a la indiferencia. Esto no puede seguir pasando!! Necesitamos seguir visibilizando, acompañando y exigiendo que la vida y la dignidad de toda la comunidad trans y de quienes formamos parte de la comunidad LGBTQ+ sean respetadas todos los días”.

Además, la cantante sostuvo que “defender el derecho a vivir sin violencia es una responsabilidad de todos”. Y convocó a la marcha del próximo sábado. “Este 7 de noviembre vamos a encontrarnos en la marcha, más fuerte que nunca. Por quienes abrieron el camino, por quienes seguimos resistiendo y por el derecho de quienes vienen a vivir en libertad y sin miedo”, llamó.

María Becerra se sumó a los mensajes por lo sucedido con las travestis Captura Instagram (@mariabecerra)

Emilia Mernes se sumó a los repudios. “No podemos vivir en una sociedad donde la identidad de alguien sea motivo suficiente para convertirlo en blanco de violencia! No podemos permitir que estas cosas sucedan! Repudio total”, reclamó.

La diputada de izquierda Myriam Bregman publicó un mensaje en X: “El ataque a personas travestis y trans en los Bosques de Palermo por parte de un grupo violento, a pocos días de la Marcha del Orgullo, merece todo nuestro repudio. Los discursos de odio de Milei, Macri y Muzzio tienen consecuencias: alientan esa violencia. Por eso, el sábado marchamos. ¡Basta de ataques de odio!"