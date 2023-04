Santa Fe: por qué la propuesta para crear reservas nacionales en el humedal más importante del país abrió una grieta

escuchar

SANTA FE.- Pocas veces un proyecto de ley que propone la creación de un parque nacional en el interior del país motivó tan fuerte rechazo institucional y social. Y la controversia crece semana a semana con posiciones muy marcadas. Se trata de la iniciativa que el gobernador santafesino Omar Perotti elevó a consideración de la Legislatura para crear ese espacio en el Sitio Ramsar Jaaukanigás, en el extremo noreste de esta provincia próximo al río Paraná, frente a Corrientes.

“Proponemos que sea una reserva provincial de 132.000 hectáreas, con tres pequeños núcleos de reserva nacional en Villa Ocampo, Florencia y Reconquista (del departamento General Obligado), que comprende un total de 9000 hectáreas. No se le cede el lugar al gobierno nacional, sino a Parques Nacionales. Son tierras fiscales y no le quitamos tierras a nadie”, explicó la ministra de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Erika Gonnet.

Por su parte, Perotti señaló: “Sumar un área como parque nacional le da a la región y a la provincia –particularmente– un impulso muy fuerte en el tema ambiental y sustentable. Cuidar el ambiente no significa no producir o no vivir en el lugar; significa poder hacerlo de buena manera y como la mayoría lo ha hecho, porque si tenemos esta zona como la tenemos, es porque se la ha cuidado. Muchas veces hay muchos reclamos de quienes no cuidaron su zona”, observó. Y añadió: “Lo decimos siempre: [el Jaaukanigás] no tiene nada que envidiarle al Iberá [en Corrientes]. Para nada, en absoluto”, remarcó, en alusión al humedal Esteros del Iberá, actualmente convertido en parque nacional.

“Es un proyecto que se ha elaborado desde hace muchos años”, apuntó Gonnet.

Jaaukanigás (o Yaaukanigás, que significa “gente del agua”) era el nombre de uno de los tres grupos que componían la nación de los Abipones, indígenas que poblaron la región desde hace unos 6000 años. Es el primer Sitio Ramsar de la provincia de Santa Fe y el noveno en Argentina. Fue creado en 2001 y es uno de los más importantes de la Argentina desde el punto de vista de su biodiversidad y por el sistema hidrológico que representa.

Controversia

En tanto, y casi a diario, concejos municipales y comisiones de fomento de ciudades y pueblos del departamento General Obligado expresan en ordenanzas y resoluciones la oposición al proyecto de la provincia, bajo el argumento que la cesión de las tierras al gobierno nacional de esa jurisdicción podría derivar en el comienzo de una explotación de los recursos de ese espacio que se pretende preservar.

Por ejemplo, la Sociedad Rural de Reconquista (SRR) emitió un comunicado en el que reiteró su rechazo “con firmeza” al proyecto y pidió la redacción de uno nuevo, “que implique preservación medioambiental, producción sustentable y desarrollo turístico nacional e internacional en el Jaaukanigás”. A este documento adhirieron otras entidades como la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), el Consejo Regional Económico del Norte Santafesino (Corenosa) y los Centros Industriales y Comerciales de Reconquista y Avellaneda, entre otros.

El documento fue posterior a una reunión realizada en esa entidad agropecuaria, a la que asistieron funcionarios provinciales, nacionales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y miembros de asociación Aves Argentinas y Wyss Foundation, del Reino Unido.

Los ruralistas insisten en: “Los principales involucrados no fuimos escuchados en el armado del proyecto, como tampoco el resto de las fuerzas vivas de la región. Siendo un tema no urgente, complejo y con muchos involucrados es curiosa la celeridad que se le quiere dar solicitando tratamiento en sesiones extraordinarias” de la Legislatura, se expresó en un comunicado.

También rechazó el argumento planteado por Gonnet. “El proyecto cede al gobierno nacional el dominio [la propiedad] y jurisdicción [las decisiones y las regulaciones] sobre un territorio que hoy son de dominio y jurisdicción provincial y municipal. No confiamos en la capacidad del gobierno nacional en atender la gestión eficiente de la jurisdicción que se pretende ceder”, agregó la SRR.

Otras voces opositoras a la iniciativa destacaron que la intención final del gobierno santafesino es permitir al Estado nacional el manejo y control de ese parque nacional, que luego sería cedido a la Wyss Foundation. Esta fundación tiene además interés en colaborar con un proyecto del gobierno de Entre Ríos para conformar una nueva área natural protegida, un mosaico compuesto por unas 100.000 hectáreas del Espinal, en la zona de Federal, que alberga palmares mixtos de yatay y carandilla, además de gran cantidad de especies de fauna nativa.

Biodiversidad

Jaaukanigás es un complejo de cursos de agua, lagunas, estanques, pantanos de agua dulce permanentes y pastizales inundados estacionalmente, con una importante biodiversidad. Fue declarado el 10 de octubre de 2001 sitio Ramsar N 1112, el noveno en la Argentina, con la categoría de humedal de importancia internacional.

Tiene una superficie de 492.000 hectáreas. Limita al norte con el paralelo 28º –límite entre las provincias de Santa Fe y Chaco, y límite sur del sitio Ramsar Humedales Chaco–; al oeste con las rutas Provincial 1 y Nacional 11; al sur con el arroyo Malabrigo; y al este con el canal de navegación del río Paraná, límite entre las provincias de Corrientes y Santa Fe.

La fauna y flora de Jaaukanigás está compuesta por unas 699 especies de animales y 882 de plantas.

Además, existen yacimientos arqueológicos, como tumbas, hornos, flechas y otros elementos que documentan la población de la zona, los abipones. Debajo de la ciudad de Reconquista se encuentran las ruinas de reducciones jesuíticas.