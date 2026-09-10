Santa Fe rebautizó la Costanera Este como Lionel Messi y evalúa instalar una escultura en su homenaje

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó este jueves una ordenanza que cambia la denominación de la Costanera Este por “Paseo Costanera Lionel Messi”, en homenaje al futbolista argentino, campeón del mundo en Qatar 2022 y uno de los deportistas más destacados de la historia.

La nueva denominación alcanza a uno de los espacios públicos más representativos de la capital santafesina, ubicado frente al Puente Colgante y la laguna Setúbal, según detalló el propio municipio en su sitio web.

El nuevo nombre alcanza a uno de los espacios públicos más representativos de la capital santafesina, ubicado frente al Puente Colgante y la laguna Setúbal

Se trata de un sector que se consolidó a lo largo de los años como una de las postales más reconocidas de la ciudad y uno de sus principales atractivos turísticos y recreativos.

Según lo aprobado por el cuerpo legislativo local, el paseo abarca el área ubicada desde el extremo sur de la avenida Alicia Moreau de Justo hasta la barranca que constituye el límite natural norte de la avenida Néstor Kirchner.

La normativa incluye además las calzadas, veredas, playas y espacios verdes que integran este sector costero.

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina el 31 de agosto de 2026 a través de una carta manuscrita publicada en sus redes sociales THOMAS COEX - AFP

Desde el Concejo señalaron que la intención de la iniciativa es vincular el nombre del futbolista rosarino con un espacio ampliamente reconocido por vecinos y turistas.

La autora del proyecto, la concejal Ana Cantiani, de La Libertad Avanza (LLA), sostuvo que el futbolista “representa esfuerzo, perseverancia y orgullo para todo el mundo”.

“Queremos que el nombre de Messi quede unido para siempre a una de las postales más emblemáticas de nuestra ciudad”, expresó Cantiani.

Escultura de Messi

La ordenanza contempla además futuras acciones vinculadas con la nueva identidad del paseo. Entre ellas figura la posibilidad de que el municipio gestione la instalación de una escultura u otra intervención artística dedicada a la leyenda argentina.

El lugar específico donde podría emplazarse ese reconocimiento será definido en una etapa posterior.

El proyecto prevé instalar una escultura dedicada a Messi

El proyecto establece que cualquier obra vinculada a este homenaje deberá realizarse sin generar gastos para el municipio. Por esa razón, se prevé la búsqueda de mecanismos de financiamiento mediante esquemas de participación público-privada que permitan concretar las iniciativas, consignó Diario Uno.

Cómo es el lugar

La Costanera Este posee una extensión aproximada de 1.500 metros y forma parte de un corredor recreativo que concentra actividades deportivas, paseos y espacios de encuentro junto a la laguna Setúbal.

El área tiene además como elemento distintivo la presencia del Puente Colgante, una de las construcciones más características de la ciudad.

El proyecto incluye además la posibilidad de incorporar una placa en reconocimiento a Jorge Messi, padre del capitán de la selección argentina y fallecido en agosto último.

Por su parte, la concejala Titi Barletta respaldó la iniciativa y celebró que la ciudad reconozca que la figura de Messi “trasciende el fútbol y representa para millones de argentinos valores que son muy dignos de reconocer: templanza, humildad, esfuerzo, perseverancia, talento y capacidad de superarse para alcanzar grandes objetivos”.

También destacó la importancia de que los espacios públicos lleven el nombre de figuras que encarnan los valores que la sociedad “diariamente trata de transmitir a sus hijos”.