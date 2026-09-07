Se aproxima un fenómeno de varios días que traerá condiciones inestables, lluvias, ráfagas de hasta 50 km/h y otro ingreso de aire frío: las zonas afectadas

Luego de un comienzo de semana atravesado por las bajas temperaturas, el frío polar dará una breve tregua en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El viento del norte favorecerá un progresivo ascenso de las marcas y permitirá que los registros vuelvan a ubicarse cerca de los valores habituales para septiembre.

Sin embargo, la mejora será transitoria. Hacia el viernes se producirá un nuevo cambio de escenario por el desarrollo de una sudestada, fenómeno que provocará un aumento del viento, lluvias aisladas, una posible crecida del Río de la Plata y el ingreso de otra masa de aire frío.

Las condiciones más adversas se concentrarán entre el viernes y el sábado, aunque sus efectos sobre las temperaturas se extenderán al menos hasta el inicio de la próxima semana.

Pronostico del tiempo

Cuándo comenzará la sudestada y qué zonas afectará

De acuerdo con Meteored, entre el viernes 11 y el sábado 12 de septiembre se desarrollará una situación meteorológica asociada a una sudestada sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires y la región del Río de la Plata. El fenómeno marcará un fuerte cambio respecto de las condiciones más estables previstas para los primeros días de la semana.

El deterioro comenzará a percibirse durante el viernes. El cielo pasará de mayormente nublado a cubierto, mientras que el viento del sudeste aumentará progresivamente su intensidad. También podrían registrarse lluvias aisladas desde la tarde, con acumulados de hasta 10 milímetros.

Uno de los principales componentes del fenómeno será el viento. Las ráfagas podrían alcanzar entre 35 y 50 kilómetros por hora, especialmente durante la tarde y la noche, cuando se espera el momento de mayor intensidad. En ese contexto, las temperaturas máximas quedarían limitadas a valores de entre 16 y 17 °C.

La persistencia del viento del sudeste también podría generar una crecida importante del Río de la Plata. Por ese motivo, la evolución del nivel del agua será uno de los factores a seguir durante el viernes y el sábado, principalmente en los sectores ribereños y las zonas habitualmente vulnerables a las inundaciones.

🌡️❄️ Así comienza la semana.

Estas son las zonas bajo alerta por temperaturas extremas frías en el país.

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Cómo estará el tiempo antes del cambio

Antes de la llegada de la sudestada, el AMBA atravesará varios días de ascenso térmico. Este lunes 7 se espera una jornada parcialmente nublada durante la mañana y con menor nubosidad hacia la tarde y la noche. La máxima prevista será de 14 °C, con viento moderado del nor-noreste.

El martes 8 continuará el buen tiempo, con cielo algo nublado y temperaturas de entre 7 y 18 °C en la ciudad de Buenos Aires. Para el miércoles 9 se anticipa un incremento de la nubosidad y cierta inestabilidad entre la tarde y la noche, aunque la probabilidad de precipitaciones se mantiene muy baja.

Esa inestabilidad podría prolongarse durante las primeras horas del jueves. Luego, el tiempo tendería a estabilizarse nuevamente, con vientos leves del este. Ese día se alcanzarían las temperaturas más altas de la semana, con registros cercanos a 20 °C.

Pronóstico del tiempo extendido

Otro ingreso de aire frío durante el fin de semana

Además del viento, las lluvias y la eventual crecida del río, la evolución de la sudestada favorecerá el avance de una nueva masa de aire frío. Como consecuencia, las temperaturas volverán a descender de manera pronunciada durante el fin de semana.

El sábado 12 todavía se presentará ventoso e inestable durante la primera parte del día. En la ciudad de Buenos Aires, los registros se ubicarían entre 8 y 13 °C, con un ambiente sensiblemente más frío que el previsto para las jornadas anteriores.

El descenso térmico se profundizará el domingo, cuando la mínima podría caer hasta 6 °C y la máxima apenas alcanzaría los 12 °C. Para el lunes 14 se pronostican valores de entre 5 y 14 °C, por lo que el ambiente frío persistirá durante buena parte de la jornada.