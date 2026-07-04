Se avecinan 96 horas de una masa de aire antártica que traerá frío, heladas, baja sensación térmica y lluvias: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó el ingreso de una nueva masa de aire de origen polar que hará caer las temperaturas en todo el país desde este jueves
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Tras un breve alivio térmico en el centro del país, el frío volverá a ganar protagonismo en toda la Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé el ingreso de una nueva masa de aire polar que provocará un marcado descenso de las temperaturas desde este sábado y dejará mínimas cercanas a los 0°C en varias provincias, además de condiciones propicias para nevadas en sectores cordilleranos.
Si bien el término “bomba polar” suele utilizarse de manera popular para describir este tipo de irrupciones de aire muy frío, lo concreto es que el organismo oficial anticipa un cambio de masa de aire que devolverá condiciones plenamente invernales, con jornadas de bajas temperaturas y persistencia del frío durante varios días.
Cómo estará el tiempo en Buenos Aires
En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el ingreso de la nueva masa de aire polar comenzará a sentirse con mayor intensidad desde este sábado.
Este sábado, el termómetro caerá hasta los 3°C durante la madrugada y apenas alcanzará los 11°C por la tarde, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones.
El domingo será una jornada inestable, en la que predominará un ambiente muy frío, con altas probabilidades de precipitaciones. La temperatura se ubicará entre los 7°C y los 12°C.
El inicio de la próxima semana continuará con características similares, ya que tanto el lunes como el martes registrarán mínimas cercanas a los 3°C y máximas de alrededor de 14°C, consolidando un escenario típicamente invernal sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La nieve sorprendió al conurbano y a distintas ciudades bonaerenses
Uno de los fenómenos más llamativos que dejó esta irrupción de aire polar fue la caída de nieve en localidades del conurbano bonaerense y distintos sectores de la provincia de Buenos Aires, una postal poco habitual que se replicó en redes sociales con imágenes de calles, parques y vehículos cubiertos por un manto blanco.
Las condiciones meteorológicas, combinadas con temperaturas cercanas o inferiores a 0°C y la presencia de humedad, permitieron que la nieve volviera a aparecer en zonas donde este fenómeno es muy poco frecuente.
Si bien las nevadas ya quedaron atrás, las heladas continuarán durante las primeras horas de este viernes en amplios sectores del centro y sur del país, por lo que las autoridades recomiendan extremar los cuidados frente al frío.
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