Se cayó parte de una cúpula en Callao y Sarmiento y tuvieron que evacuar a 30 personas

Alrededor de 30 personas debieron ser evacuadas de manera preventiva luego de que se desprendiera parte de la mampostería perteneciente a una cúpula de un edificio ubicado en el cruce de la avenida Callao con Sarmiento, en pleno centro porteño. No hubo que lamentar heridos ni víctimas fatales.

Se trata de una histórica construcción de comienzos del siglo XX donde antiguamente funcionó el Nuevo Hotel Callao. Según pudo saber este diario, el inmueble estaba “en infracción” desde mayo de este año por irregularidades con ciertos trámites.

Se calló parte de la cúpula de un edificio ubicado en callao y Sarmiento Santiago Filipuzzi

Desde el Ministerio de Seguridad porteño informaron a LA NACION que este miércoles, personal de Bomberos de la Ciudad verificó el faltante del material en esa cúpula, que había caído sobre la vereda. A raíz de ello, se realizó una inspección in situ en ese edificio de cuatro plantas, cuya dirección exacta es Callao 292, y se decidió luego la evacuación preventiva de una treintena de personas.

Se desprendió parte de una cúpula en Callao y Sarmiento y tuvieron que evacuar a 30 personas

Los efectivos a cargo del operativo accedieron a la parte externa de la terraza y quitaron las molduras de la cúpula para evitar que siga colapsando y se restringió la circulación de tres carriles en la avenida. Tras ello, las fuentes informaron que la empresa propietaria del inmueble presentó los trabajos de refacción de la cúpula que comenzarán este viernes. Mientras tanto, se instaló un vallado preventivo en la vereda y se limpió el material que había caído en la vía pública.

Ante la consulta de LA NACION, se informó que ese edificio se encontraba en infracción y fue intimado en mayo por la Agencia Gubernamental de Control (AGC) para que presente el correspondiente Certificado de Conservación de Fachadas (obligatorio en el ámbito porteño), emitido por un profesional idóneo contratado por los propietarios, mediante el cual se debería acreditar el buen estado de conservación del inmueble.

Como en ese momento no fue cumplido lo requerido, “el consorcio de propietarios inmueble fue intimado y multado, se colocó la correspondiente faja de ‘Edificio en Infracción’ y se enviaron notificaciones electrónicas el 14 de mayo a los propietarios, informándoles la situación”, agregaron las fuentes. A partir de allí, el consorcio debía presentarse en la Dirección de Faltas de la Ciudad para ponerse al día con los trámites, según el procedimiento.

Se calló parte de la cúpula de un edificio ubicado en callao y Sarmiento Santiago Filipuzzi

Un kiosco cerrado y pisos clausurados

En el caso del kiosco que funcionaba en la planta baja del edificio, las autoridades decidieron que permanezca cerrado hasta la finalización de las tareas y fueron clausurados algunos de los pisos del inmueble. En el operativo intervino personal de Policía de la Ciudad, Guardia de Auxilio, agentes de Tránsito y Defensa Civil.

El edificio es una construcción antigua integrada al conjunto edilicio que acompaña el trazado de Callao. El proyecto, que data de aproximadamente 1922, es atribuido al arquitecto italiano Roland Le Vacher y forma parte del patrimonio arquitectónico del entorno de la avenida.

En 2010, el inmueble recibió el nivel de protección patrimonial cautelar por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Con el paso del tiempo, la planta baja se dividió en locales comerciales independientes, incluyendo un kiosco en su ochava.