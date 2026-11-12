Se fue León XIV, pero dejó un anticipo del verano para el área metropolitana que tendrá máximas de 30°

Se fue León XIV, pero nos dejó un adelanto del verano en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Hasta el domingo, las temperaturas mínimas no descenderán de los 17° y las máximas rozarán los 30°. El escenario estará acompañado por altos niveles de humedad y viento predominante del norte, una combinación que hará que la sensación térmica sea superior a la registrada por el termómetro en algunos momentos de la jornada.

Este jueves será el día más caluroso del período. Después de una mañana que comenzó con unos 21° , la temperatura llegará a los 30° durante la tarde. La presencia del sol y el viento leve acompañarán una jornada con condiciones más propias del verano que de la primavera.

Para el viernes se espera un descenso moderado. La máxima será de 28° y la mínima, de 20°. Aunque habrá intervalos de nubosidad, no se prevén precipitaciones y las condiciones se mantendrán estables. El calor continuará presente durante buena parte del día, sin cambios significativos respecto de la jornada anterior.

El viento norte que domina sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires no solo aporta aire cálido, sino también humedad. Este jueves, por ejemplo, los registros rondan el 78%, por lo que la sensación térmica probablemente resulte más elevada que la temperatura real.

El sábado presentará un panorama muy similar. El SMN pronostica una mínima de 20° y una máxima de 28°, con cielo parcialmente nublado y una probabilidad de lluvia que no superará el 10%. De esta manera, el fin de semana comenzará con temperaturas elevadas desde las primeras horas de la mañana y condiciones favorables para las actividades al aire libre.

Con la llegada de un viento sur durante la noche anterior, el domingo mostrará un leve alivio. La temperatura máxima alcanzará los 25° , mientras que la mínima rondará los 17°. Si bien los registros serán algo más bajos que los de los días previos, el tiempo seguirá siendo agradable y no se esperan fenómenos meteorológicos significativos en el AMBA.

Las temperaturas para los próximos siete días SMN

La tendencia continuará durante los primeros días de la próxima semana. Tanto el lunes como el martes tendrán máximas previstas de 25° y mínimas cercanas a los 18°. De esta manera, el período de temperaturas elevadas se extenderá más allá del fin de semana, aunque con registros más moderados que los previstos para este jueves y viernes.

Mientras el AMBA tendrá varios días de tiempo estable y temperaturas cercanas a los 30° , el panorama será diferente en otras regiones del país.

El SMN mantiene alertas amarillas por tormentas para distintos sectores del sur de la provincia de Buenos Aires. Entre las zonas alcanzadas por las advertencias figuran áreas costeras de Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Villarino y Monte Hermoso.

Además, continúan vigentes alertas por temperaturas extremas en sectores de Salta y Tucumán, donde las marcas térmicas pueden superar los 30 grados.