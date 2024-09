“Se hará más denso a medida que transcurra el día”: el humo ya llegó a la ciudad de Buenos Aires

Escuchar

La cortina de humo proveniente, sobre todo, de los incendios que afectan al Amazonas y a ciertas zonas de Bolivia y Paraguay ya llegó a la región metropolitana. Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) habían advertido sobre este fenómeno y rige una alerta para 14 provincias.

“Ese cielo opaco es por el humo”, explicó Cindy Fernández, del SMN, que confirmó que ya hay presencia de humo, pero en altura. “Se espera que se vaya haciendo más denso a medida que transcurre el día”, agregó sobre el fenómeno que duraría hasta el miércoles.

Puerto Madero, baja el humo Gentileza: Red Climática Mundial

Sumado al área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el organismo que depende del Ministerio de Defensa, lanzó una advertencia especial por “visibilidad reducida por humo” para parte de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Córdoba, Jujuy, Salta, Chaco y Formosa.

“La capa más densa está ahora llegando al sur de Entre Ríos”, indicó Fernández. Y señaló: “Desde la semana pasada, el humo ya está presente en algunas provincias. Por ejemplo, Formosa, Chaco, Corrientes, estuvieron todo el fin de semana con visibilidad reducida con mucho humo y el cielo estaba completamente plomizo. Lo que está ocurriendo ahora es que como se intensifica el viento del norte, toda esta masa de humo va a ser transportada hasta el centro de la Argentina”.

Según explicó se podrá observar en esta región un cielo plomizo y las características de las consecuencias de la llegada del humo dependerán de la altitud a la que se ubique. “Quizás haya olor a humo y visibilidad reducida. Depende de si el humo llega, se mueve cerca de la superficie, cerca del suelo o se mantiene en altura. Las consecuencias van a depender de la altitud a la cual se ubique”, afirmó.

Los pronósticos indican que estas condiciones se mantendrán al menos hasta el miércoles. “Ese día cambia el viento: pasa un frente frío y rota el viento del sector sur. Y el viento sur lo que va a hacer es volver a trasladar todo el humo hacia el norte. Y va a empezar a ingresar aire mucho más limpio”, señaló Fernández. A partir del miércoles mejorarán las condiciones para la zona central de la Argentina, mientras que en el extremo del país será entre el miércoles y el jueves. Los incendios, de todos modos, siguen activos. “Por lo tanto, a medida que vuelva a rotar el viento del norte, es posible que la masa de humo vuelva a trasladarse hacia nuestra zona”, advirtió.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtieron sobre este fenómeno y anticiparon una serie de efectos sobre la población porque la nube gris podría ser nociva para la salud, especialmente para quienes sufren problemas respiratorios. Además, se prevé que habrá una marcada reducción en la visibilidad que podría afectar, incluso, la partida o llegada de algunos vuelos.

En las provincias

La provincia de Misiones está cubierta de humo desde el viernes pasado. Así, hay en una suerte de neblina permanente. Este es un fenómeno extraño para esta épcoa del año cuando el cielo tiene un color entre celeste y azulado.

De todas formas, la irrupción del humo no llegó a alterar significativamente la vida cotidiana de los misioneros, más allá de las advertencias para extremar las precauciones al conducir. Sí, en cambio, se vio menos afluencia de público en la costanera de Posadas.

“Vamos a estar con mucho humo toda la semana hasta el miércoles”, , explicó Favio Cabello, director de la Oficina de Prevención de Desastres Naturales.

Todo este escenario viene acompañado de una ola de calor con temperaturas cercanas a los 40°C, que persistirán hasta el jueves. Ese día que se esperan precipitaciones, baja de temperatura y cambio en la dirección del viento hacia el sur.

En el caso de Corrientes, meteorólogos afirman que el humo en el aire estará presente por al menos 15 días. Además, si en la zona sur de Paraguay o el nordeste argentino empezaran a tener focos ígneos más intensos de los que ya se registran, podría generar efectos respiratorios en las personas con afecciones o alergias.

“El humo puede estar presente alrededor de 15 días más y favorecer el descenso de temperatura y las probabilidades de lluvia”, indicó Andrés Durán, del SMN. El especialista, en contacto con Radio Dos, indicó que es el viento de gran circulación el que transporta el humo a esta región.

“Además estamos en una zona de alta presión”, explicó. Es decir, “la zona geográfica de alta presión en la que está Corrientes, impide que el humo vaya hacia arriba” y por consecuencia se concentra cerca de las personas.

Fuentes consultadas por LA NACIÓN, que viajaron en las últimas horas por rutas de la provincia, dieron cuenta del fenómeno, que no reduce la visibilidad a los límites del peligro en el caso de circular de día, pero que demanda mayor precaución de noche.

De hecho, al transitar por las rutas cercanas de la ciudad de Corrientes, la niebla se puede ver obstaculizando la visión nítida de las arboledas ubicadas en los montes de mediana distancia.

En ese sentido, la ingeniera agrónoma Carolina Fernández, que es responsable del área de Agrometeorología del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Corrientes, sostuvo que “el humo va a seguir y lo que necesitamos es que haya un recambio de las condiciones”, para disiparlo. Es decir, “que venga una tormenta o una lluvia”. Al respecto, adelantó que el SMN pronosticó lluvias para jueves , lo que podría ser esperanzador para la región.

Fernández, en declaraciones a El Litoral Radio, definió al fenómeno climático como “un techo de humo que no nos está dejando ver el sol”. Durán, por su parte, mencionó que “el humo hace que los rayos del sol se disipen y no pueden llegar a la Tierra. Por eso no hace tanto calor, por lo que hace que el día sea más agradable”.

De seguir, no obstante, el fenómeno podrá alterar vuelos y la circulación terrestre, ya que la visibilidad se encuentra afectada y podría incluso empeorar. “Sabemos de dónde se origina el humo, pero no podemos prever certeramente cuánto va a reducir la visibilidad, es aleatorio lo que sucede en este momento”, destacó el pronosticador.

En cuanto al potencial riesgo en la salud de los correntinos, los especialistas explican que “las partículas en suspensión son muy pocas” para llegar a las personas. En tanto, si llegara a existir algún foco ígneo en la región nordeste o en la zona sur de Paraguay, sí podría generar conflictos para los que padecen de alergias o tienen problemas respiratorios.

Según el SMN, son nueve los departamentos de la provincia de Corrientes que se encuentran en alerta violeta por la presencia de humo.

Recomendaciones

Para mantener segura a la población, en especial a los grupos de riesgo y personas con dificultades respiratorias, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa recomienda:

Evitar actividades al aire libre.

Protegerse las vías respiratorias y oculares.

Intentar no circular pero, en caso de hacerlo, tomar las precauciones en la ruta con baja visibilidad por humo.

Manejar despacio, mantener la distancia y utilizar las luces bajas.

Mantenerse informado por las autoridades.

Informes de Martín Boerr (Misiones) y Eduardo Ledesma (Corrientes)

LA NACION

Temas Servicio Meteorológico Nacional