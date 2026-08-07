Se incendió un edificio pegado al de Cristina Kirchner

El edificio lindero al departamento de la expresidenta Cristina Kirchner se incendió en la tarde de este viernes en el barrio porteño de Constitución. Las llamas en el establecimiento, ubicado en San José al 1100, entre Humberto Primo y avenida San Juan, iniciaron en el tercer piso del edificio de ocho plantas.

Por el siniestro se registraron dos heridos: una mujer de 80 años y un hombre de 82 que se encontraban en el piso donde ocurrió el foco ígneo. Sufrieron inhalación de humo y debieron ser trasladados al Hospital Penna, donde quedarán internados. En paralelo, una mujer de 57 años fue asistida en el lugar por una crisis nerviosa y una mascota de un residente falleció al no poder escapar de las inmediaciones.

El fuego permaneció activo por menos de una hora y los bomberos lograron evacuar del edificio a 30 personas. 20 móviles del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se desplazaron al lugar.

“La rápida acción del sistema integrado logró dominar el incendio. Destruyó por completo el departamento. Había una mujer de 80 y un hombre de 82 que fueron rescatados por bomberos y asistidos por los equipos del SAME por inhalación de humo. Una mujer de 57 fue atendida por crisis nerviosa. No hay víctimas hasta el momento”, señaló el titular del SAME, Alberto Crescenti, en diálogo con LN+.

El incendio no generó daños en el edificio lindante, por lo que no debió ser evacuado.

Las llamas iniciaron en el tercer piso

Crescenti sostuvo que las llamas “tiraron toda la reja perimetral” y que “estallaron los vidrios del balcón”. “Por suerte son alambrados y no cayeron al pavimento”, sumó.

Los 30 evacuados no pudieron reingresar al edificio hasta que los Bomberos dieran la autorización.

Pasadas las 16, los Bomberos informaron que no había más pacientes en el interior del edificio y que sus brigadistas procederían a la segunda revisión, que consiste en el despeje que se realiza piso por piso.

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Los videos registrados por el personal médico y de Bomberos presentes en el lugar mostraron intensas llamas que generaron columnas de humo negro en el departamento incendiado. Lentamente podía verse cómo el humo subía a los pisos posteriores, lo que dificultaba la vista en torno al edificio.

Las llamas aumentaron con fuerza hasta la intervención de los brigadistas. Luego quedaron reducidas a manchas negras sobre el piso, paredes y ventanas del balcón que fue alcanzado por el incendio.

Las llamas fueron controladas

Cristina Kirchner cumplió un año de prisión domiciliaria en el departamento del edificio lindero, en San José 1111, dictada por un Tribunal Oral Federal en el caso Vialidad.

En ese departamento de 260 metros cuadrados recibe visitas de familiares, dirigentes y abogados mientras continúa bajo monitoreo electrónico y con restricciones de movimientos que le exigen permanecer en la vivienda salvo por situaciones excepcionales autorizadas por la Justicia.

La expresidenta Cristina Kirchner en su departamento en Constitución Prensa LC

Desde entonces, el departamento de Constitución se convirtió en un punto de encuentro permanente de militantes y dirigentes peronistas.

La resolución que le otorgó la prisión domiciliaria también estableció que debía abstenerse a realizar conductas que alteraran la convivencia del vecindario y fijó un régimen específico de visitas.