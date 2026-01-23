Se incendió un supermercado en Belgrano: evacuaron a 50 personas

Un supermercado de la empresa Coto sufrió un incendio durante la noche de este viernes, en el que resultaron heridas tres personas: un hombre y dos mujeres. Dos de ellos fueron trasladados al hospital Pirovano, mientras que el otro fue atendido en el lugar de los hechos. De momento se desconoce cómo se originaron las llamas y efectivos del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) trabajan en el lugar para brindar asistencia.

El incidente ocurrió en el supermercado ubicado entre las calles Gorostiaga y Cabildo, en el barrio porteño de Belgrano, en el segundo piso. Cerca de las 20:40, el SAME informó el incendio y comunicó que un móvil había asistido al lugar y estaba oxigenando a una femenina de 40 años. Además se cortó la circulación de la avenida y se solicitó el respaldo de otra ambulancia.

Según el último parte enviado por los servicios de emergencia, cerca de las 21 se efectuó la evacuación de 50 personas, que se encontraban al resguardo sin lesiones sobre las calles Cabildo y Maure. Todos fueron atendidos porque en el incendio se produjo un humo tóxico, aunque de todos modos, fuentes del SAME indicaron que todos se encuentran fuera de peligro.

Se incendió un supermercado en Belgrano

La mujer de 40 años fue atendida en el lugar y recibió oxigenación porque inhaló humo tóxico, mientras que los otros dos heridos, de 28 y 29 y personal de seguridad, fueron trasladados al hospital Pirovano.

Alberto Crescenti, titular del SAME, aclaró minutos más tarde en TN: “En total son 50 evacuados, todos fuera de peligro. Los hemos puestos al resguardo con todos los móviles del SAME. Hemos trasladado a un total de cuatro personas al Pirovano por inhalación de humo: dos del personal de seguridad y otras dos que se encontraban adentro. La situación ya está controlada”.

Tiempo atrás, esta misma sucursal sufrió otros incendio, según Crescenti en la zona de depósitos, y debió cerrar durante tres meses para que se pudieran hacer remodelaciones.

Apenas unas horas atrás, el SAME tuvo que ir a brindar a asistencia por un incendio en el bar notable Paulín, un emblema porteño ubicado en el barrio de San Nicolás, en Sarmiento al 600, entre Florida y Maipú. Según informaron fuentes policiales, el fuego, que se originó en el primer piso del establecimiento donde se encuentra la cocina, fue contenido rápidamente y no se registraron víctimas, aunque seis personas tuvieron que ser asistidas en el lugar.