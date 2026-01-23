Se incendió un bar notable porteño: el SAME asistió a seis personas

Un incendio se desató esta tarde en el histórico Café Paulín, un emblema porteño ubicado en el barrio de San Nicolás, en Sarmiento al 600, entre Florida y Maipú. Según informaron fuentes oficiales, el fuego fue rápidamente contenido y no se registraron víctimas, aunque seis personas tuvieron que ser asistidas en el lugar.

El hecho se registró cerca de las 15.30, cuando los Bomberos de la Ciudad fueron alertados por un incendio originado en el primer piso del café, reconocido como bar notable de la ciudad. De acuerdo al parte oficial, allí se encuentra la cocina, un ambiente de una extensión de 2 por 2, donde se desencadenó el fuego.

Tras ello, personal de Bomberos intervino en el lugar y logró extinguir el incendio “con una línea de 38 mm”.

En tanto, personal del SAME constató que no había heridos de gravedad y asistió a seis personas -cuatro hombres y dos mujeres-, de las cuales cuatro recibieron oxígeno como parte de un control clínico. Ninguna requirió traslado.

Incendio en el café Paulín

De acuerdo a la información preliminar, el foco ígneo se originó en la cocina, donde se habrían registrado la mayoría de los daños materiales, aunque todavía se desconocen las causas que ocasionaron el incendio.

Las imágenes del incendio en Café Paulín comenzaron a replicarse en redes sociales, donde algunos de los usuarios expresaban su preocupación por lo acontecido. No obstante, rápidamente se desestimaron daños importantes.

Paulín fue escenario de película. Allí se filmó “Argentina, 1985″, nominada a los Premios Óscar. El histórico bar del microcentro abrió sus puertas en 1988 de la mano de Don Fermín, un español que -como supo contar a LA NACION-, era fanático de los sándwiches de generoso tamaño y abundante relleno, la especialidad de la casa.

La Noche de los Bares Notables; Café Paulín La Noche de los Bares Notables

Pero además, el legendario bar es reconocido desde sus orígenes por la imponente barra de 38 asientos que se sitúa en el centro de la planta baja. Allí los mozos comenzaron años atrás a “revolear” los platos a los comensales, ante la falta de tiempo de algunos oficinistas durante la hora de almuerzo.

Esa escena rápidamente se convirtió en la marca registrada del lugar, generando un atractivo sinigual para los porteños y turistas.

Ricardo Darín y Peter Lanzani en la barra de Café Paulín, uno de los escenarios de Argentina 1985

Si bien durante la pandemia el café se vio afectado por la cuarentena y debió cerrar varios meses, volvió a recobrar aún más notoriedad con el lanzamiento de “Argentina, 1985″ en 2022. En algunas escenas de la película se puede ver a los protagonistas, Ricardo Darín y Peter Lanzani, almorzando en la barra de los “voladores”.