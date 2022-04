Semana Santa: ¿se puede comer carne, pollo o cerdo?

La Semana Santa es la celebración más importante para los católicos y cristianos que, en todo el mundo, se unen en este período para conmemorar la muerte y resurrección de Jesús. En medio de las misas y rituales religiosos, la tradición de la iglesia establece algunas restricciones sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Una de las prohibiciones más reconocidas es no poder ingerir ciertos alimentos.

Según lo estipulado por la Iglesia Católica a lo largo de su historia, la restricción de no comer carne tiene su explicación en que, durante el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección, los fieles deben asumir la actitud de luto. Esta acción, requiere de un ayuno pascual que, con el paso de los años, la mayoría de los cristianos lo hizo con las carnes rojas o de aves.

La tradición cristiana indica que el Viernes Santo no se puede comer carnes rojas ni de aves; sin embargo, una visión más moderna de la Iglesia indica que el ayuno pascual rige por otras vías

Esta tradición sostiene que el ayuno rige para el Viernes Santo, el próximo 15 de abril, cuando se conmemora la crucifixión de Jesús. Durante ese día de reflexión, los feligreses deben ingerir como máximo una comida al día o dos platos pequeños que equivalgan al peso de una porción regular. Aunque la Iglesia aconseja que esta acción se cumpla todos los viernes de la Cuaresma se toma el viernes de Semana Santa como el día en el que esta práctica es obligatoria.

Como la res supo tener un valor mucho más elevado que el pescado, la Iglesia decidió hacer este sacrificio y reemplazar las carnes rojas de la dieta diario por pan a pequeñas porciones de otros comidas. De esta manera, se incentivó a realizar una acción de austeridad aunque el paso de los años se le dio un significado diferente.

Por otra parte, el pescado tiene un valor más profundo en la creencia religiosa. Según los hechos relatados en el nuevo testamento de la Biblia, esta connotación representa los dos milagros de multiplicación realizados por Jesús. Por un lado, el de los cinco panes y dos peces y, por el otro, el de “siete panes y unos pequeños pececillos”. De esta manera, al consumir este tipo de carne y pan, se le brinda otro homenaje a Cristo.

¿Se puede comer pescado en Semana Santa? Silvio Zuccheri

No obstante, a la tradición que rige al catolicismo, durante las últimas décadas, la Iglesia y, en especial el papa Francisco, destacó que el consumo de carne no tiene una gran importancia en sí misma. Lo verdaderamente representativo de estos días de luto es realizar un ayuno que se trate de elecciones de vida. Según la mirada más moderna de los católicos, para muchas personas el no comer carnes rojas no equivale a un sacrificio por que la acción carecería de sentido.

El Papa Francisco habló de los sacrificios de Semana Santa

En el 2019, el papa Francisco se refirió a esto en el inicio de la Cuaresma y manifestó: “El ayuno no es comer los platos de la Cuaresma. ¡Esos platos hacen un banquete! Ayunar no es cambiar los platos o hacer el pescado más sabroso, eso sería continuar el carnaval. Nuestro ayuno tiene que ser verdadero. Y si no puedo hacer un ayuno total (no consumir ningún alimento), ese que nos hace sentir hambre hasta los huesos, al menos hay que hacer un ayuno humilde, pero verdadero”.

De esta manera y según las afirmaciones del Sumo Pontífice, el valor de conmemorar la crucifixión de Jesús durante el Viernes Santo no reside en no comer carnes rojas o de aves, sino en realizar un sacrificio que tenga un significado de mayor importancia para el cristiano y tiene que ver con el estilo de vida.