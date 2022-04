Semana Santa: comidas, feriados, clases y otros datos sobre la celebración

Una de las celebraciones más reconocidas de la religión católica, la Semana Santa, está cerca y -por tratarse de una festividad muy extendida en nuestro país- tiene algunas condiciones particulares que afectan al calendario de feriados, las clases, la vida laboral y hasta la quiniela. Aunque gran parte de la Argentina se frena en algunos de los días comprendidos por esta festividad, cada ámbito tiene su particularidad.

La Semana Santa es la culminación de la cuaresma: el período de cuarenta días que comienzan el Miércoles de Ceniza, que -a su vez- se da inmediatamente después del Carnaval. En este tiempo, los fieles se preparan para la culminación de la fiesta, lo cual se vive el domingo de Pascua, día en que se recuerda la resurrección de Jesús, quien vuelve a la vida tres días después de su muerte en la cruz.

¿Qué días son Semana Santa?

Aunque los días más conocidos de la Semana Santa son el Jueves y el Viernes Santo, que este año corresponden al 14 y 15 de abril, la festividad comienza el domingo previo; en este caso, el 10.

En Semana Santa se recuerda la Pasión de Cristo: el período relatado en la Biblia que va desde la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén -que se conmemora el Domingo de Ramos- hasta la ya mencionada Pascua, pasando por otros eventos como la última cena, la detención de Cristo y su crucifixión.

El jueves y el viernes de la Semana Santa son los días más reconocidos en nuestro país y, en ambas jornadas, el trabajo se encuentra suspendido total o parcialmente. En tanto, si bien los días previos se celebran de manera litúrgica, la sociedad mantiene su ritmo usual.

¿Qué días no se trabaja en Semana Santa?

Tanto el Jueves como el Viernes Santo se conmemoran eventos decisivos en la historia bíblica. La primera de estas jornadas recuerda las últimas horas de Jesús como un hombre libre, por lo que allí se reviven momentos como la última cena. El Viernes Santo, por su parte, corresponde al día inmediatamente posterior, en el que -según la tradición- Jesús fue condenado y crucificado hasta morir. En esta fecha, la Iglesia Católica invita a seguir una dieta especial.

Aunque ambas son fechas importantes, tienen un tratamiento distinto en nuestro calendario de feriados. El jueves 14 de abril será un día no laborable, mientras que el viernes 15 de abril será feriado. La diferencia entre ambas jornadas radica en que en el primero de los casos el asueto corresponde al empleador, mientras que en el segundo el asueto es norma.

El Viernes Santo se podrá extender el descanso por tratarse de un día feriado; el Jueves Santo el asueto quedará en manos del empleador

Otra diferencia entre ambas jornadas radica en el pago que reciben quienes deban trabajar en cada una de estas ocasiones. Según establece la Ley de Contrato de Trabajo, por tratarse de un feriado nacional, las personas que trabajen el Viernes Santo, cobrarán el doble que una jornada regular. Esto no aplicará a los que deban concurrir a sus puestos el Jueves Santo, el cual por ser día no laborable, se pagará como cualquier otra jornada. En caso de que el empleador decida conceder el asueto, los empleados aún cobrarán su remuneración usual.

¿Cuándo es feriado en abril?

El paso de abril trae siempre numerosos feriados y días no laborables. Prácticamente, el mes comienza con un día de asueto: el 2 de abril, Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas. Se trata de uno de los feriados inamovibles de nuestro calendario y una de sus características principales es que allí se realizan numerosas marchas conmemorativas. En este año, además, la fecha fue especial por tratarse del 40 aniversario del desembarco argentino en las Islas, una distancia temporal que permite reflexionar sobre este importante evento para la historia nacional.

El próximo feriado del mes será, entonces, el Viernes Santo, que este año caerá el 15 de abril. Sin embargo, por la tradición católica en nuestro país, y como ya se explicó anteriormente, el Jueves Santo también suele concederse como día de asueto, aunque como marca la ley esto queda a voluntad del empleador.

La comunidad judía de la Argentina también tiene en abril una de sus celebraciones más destacadas: el próximo viernes 22 será para ellos un día no laborable por tratarse del principio del fin del Pésaj (la Pascua Judía). En este día se conmemora la liberación del pueblo judío de la esclavitud impuesta por los egipcios. De todas formas, también son días no laborables para la comunidad el sábado 16 y el domingo 17, así como el sábado 23.

Por último, también es día no laborable el domingo 24, por tratarse del Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en el que se conmemora el genocidio del que fue víctima el pueblo armenio en 1915 a manos del Imperio Otomano.

¿Se sortea la quiniela en Semana Santa?

La diferencia entre día no laborable y día feriado también repercutirá en actividades como el sorteo de la quiniela. Numerosas entidades como la lotería chaqueña, santafesina y la de la Ciudad (antigua Lotería Nacional) anunciaron que no realizarán su tradicional sorteo en Viernes Santo. La Lotería de la Provincia de Buenos Aires, en cambio, mantendrá su calendario regular, y solo no se encontrarán disponibles las loterías -tanto matutina como nocturna- de Montevideo.

Por otro lado, las bolillas sí girarán el Jueves Santo por tratarse de día no laborable, con lo que queda abierta esa oportunidad para que los jugadores realicen sus apuestas.

¿Qué días no hay clases en la Semana Santa?

Mientras los adultos especulan con las condiciones laborales que regirán el Jueves Santo, la incertidumbre es menor para los más chicos, ya que tradicionalmente el Jueves y Viernes Santo se dan como libres. Así, la semana escolar que viene será corta, extendiéndose desde el lunes 11 hasta el miércoles 13.

Asimismo, para quienes profesen religiones como la judía o la islámica, también son reconocidos como asuetos las festividades religiosas correspondientes a las mismas. Este mes, esta condición se extenderá para los niños de la comunidad judía en los días del Pésaj relatados previamente.