Se retiró el agua en Mar del Plata y emergió una llamativa “isla” frente al faro de Punta Mogotes: de qué se trata

En las últimas horas, un particular video publicado en Instagram por el usuario @ballenaalavista se viralizó en redes sociales tras sorprender a los vecinos y turistas que se encontraban en la zona del Faro de Punta Mogotes, en Mar del Plata. Lo que para muchos parecía la aparición de una nueva isla, resultó ser la Restinga del Faro, una imponente plataforma rocosa natural que quedó visible debido a una bajante pronunciada del mar. Esta estructura, que aparenta ser un islote ante la retirada del agua, es en realidad una formación geológica permanente que depende estrictamente del ciclo de las mareas para su visibilidad.

Desde el punto de vista geológico, la restinga posee una superficie superior a los siete kilómetros cuadrados y se encuentra situada a unos 500 o 600 metros de la costa marplatense. Los especialistas detallan que esta formación no es un evento azaroso, sino la continuación submarina del Sistema de Tandilia, las sierras que se adentran en el mar. Dada su relevancia ecológica, el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires la categorizó como una Reserva Natural de Objetivo Definido Mixto, Geológico y Faunístico mediante el Decreto Provincial 469/11.

La Restinga del Faro es bien conocida por los marplatenses AMP Argentina

El sitio, que alberga cuevas, cavernas sumergidas y anémonas, destaca por ser el único lugar de la provincia donde se documentó la existencia de arrecifes semiblandos. Esta particularidad biológica le otorga un valor de conservación incalculable, convirtiéndola en un área protegida de gran interés científico.

Además de su riqueza bentónica, el sector funciona como el único apostadero en territorio bonaerense para el lobo marino de dos pelos, una especie que encuentra en esta plataforma un refugio vital para su desarrollo. El área está integrada, además, en el corredor costero de mamíferos marinos del norte de Argentina y es reconocida internacionalmente como un sitio clave para la conservación de tiburones y rayas.

Este lugar está protegido y suele ser visitado por personas que se acercan con kayaks MDQTeam

Si bien la curiosidad visual que genera la marea baja atrae a numerosos visitantes hacia la costa, es fundamental comprender que este ecosistema requiere protección debido a su fragilidad. Buzos y pescadores deportivos suelen frecuentar los alrededores de la zona con extrema precaución, conscientes de la importancia de preservar las rompientes y la biodiversidad de invertebrados que habitan en estas rocas milenarias. De esta manera, lo que se presenta ante los ojos como una “isla” efímera es, en rigor, un complejo sistema natural que sostiene la identidad marina de la región.