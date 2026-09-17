“Se sabe y se calla”: padres del Nacional Buenos Aires denunciaron violencia de género y exigieron que sus hijos sean oídos

Las familias de los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires se sumaron al reclamo que hace tiempo vienen haciendo sus hijos y parte del cuerpo docente de la institución, al denunciar falta de acción de las autoridades ante casos de violencia de género.

Esta semana, publicaron un comunicado en sus redes sociales en el que exigieron que las autoridades de la escuela generen un ámbito de escucha institucional y oficial para estas denuncias y creen un ámbito de diálogo, escucha e intercambio donde sus hijos e hijas sean oídos.

Hace una semana, cientos de estudiantes votaron en asamblea la toma del colegio, tras denunciar un caso de violencia de género no atendido por las autoridades. También indicaron que se busca revictimizar a quienes denuncian y exigieron que se implementaran talleres y espacios de diálogo —tal como lo establece la Ley de Educación Sexual Integral (ESI)—, la reforma del protocolo de género y la restitución de un gabinete interdisciplinario. La medida de fuerza tuvo lugar el jueves pasado.

Las familias exigieron que las autoridades de la escuela generen un ámbito de escucha institucional y oficial silvana colombo

“Hay una valentía que no se enseña en los manuales. Es la de decir en voz alta lo que puertas adentro se sabe y se calla. Estudiantes y docentes del Colegio Nacional Buenos Aires vienen haciendo públicas denuncias graves sobre situaciones de violencia de género y sobre las respuestas institucionales frente a ellas. Son voces distintas que merecen ser escuchadas”, dice el texto publicado por las familias en Instagram.

“Los griegos tenían una palabra para esto, “parrecía”, hablar con franqueza, aun sabiendo que esa verdad incomoda, aun sabiendo que puede tener un costo. Por eso acompañamos a quienes deciden hablar y reclamar. Que toda denuncia sea escuchada, abordada y esclarecida sin revictimización ni represalias”, sigue. También se agrega: “Como familias, elegimos acompañar esa valentía y no mirar para otro lado. Pedimos ESI real, protocolos que funcionan y autoridades presentes. Queremos una institución capaz de proteger, escuchar, investigar y actuar”, apuntaron.

En los comentarios de la publicación, aparecían alusiones directas a situaciones de abuso sexual. Sin embargo, esto no fue confirmado por las familias cuando se les consultó.

Ante el reclamo de los padres, desde la conducción del CNBA se reiteró el comunicado emitido el 9 de este mes, un día antes de la toma del colegio. En el documento se detalla que existen distintos protocolos e instancias de denuncia y diálogo en el ámbito del colegio, y que en lo que va del año ya se realizaron 19 talleres con distintos abordajes sobre violencias y que todavía quedan pendientes 10 más antes de fin del ciclo lectivo. También presentaron un informe institucional de gestión, donde detallan que se encuentran abiertos todos los canales institucionales de diálogo con los estudiantes.

“Corresponde señalar de manera particular que la línea de trabajo sobre violencias en entornos digitales no constituye una respuesta reactiva ni reciente. Se encuentra en ejecución desde ciclos lectivos anteriores, en articulación con el Centro de Justicia de la Mujer del Poder Judicial de la Ciudad, la Escuela del Consejo de la Magistratura y la Defensoría del Pueblo de la CABA, y comprende actualmente un ciclo planificado para la totalidad del estudiantado de los tres turnos”, informaron desde el CNBA en el informe.

LA NACION se comunicó con los padres que se sumaron al reclamo de los estudiantes para conocer el trasfondo de las denuncias. Sin embargo, hasta el momento, las familias no se pronunciaron.

“Distintas situaciones de violencia”

“Desde el Colectivo de Familias del Colegio Nacional de Buenos Aires, acompañamos los reclamos tanto de estudiantes como de docentes en torno a la gestión por parte del Colegio de distintas situaciones de violencia de género que vienen atravesando nuestra comunidad educativa”, informaron los padres en su cuenta de Instagram. “Estaremos presentando en breve una nota abierta a firmas, dirigida a las autoridades del Colegio, en la que solicitamos que se transparenten los protocolos vigentes, se abra una instancia de diálogo con las familias y se desarrolle una política integral de prevención, cuidado y abordaje de las violencias”, informaron los padres.

Bajo el título “Detrás de las puertas entornadas: el silencio que enferma en el CNBA”, el colectivo de Docentes Mujeres Autoconvocadas del Colegio Nacional de Buenos Aires también publicó un comunicado para denunciar la violencia de género que, según dijeron, enfrentan a diario en pasillos, aulas y oficinas.

Las docentes detallaron una serie de agresiones cotidianas y exigieron el cese inmediato del acoso sexual laboral, así como del acoso digital y la difusión de deepfakes. También describieron que sufren “amenazas veladas y terror psicológico”, incluyendo la intimidación de ser denunciadas por “falsa denuncia” si no aportan pruebas contundentes de las situaciones de violencia que denuncian. El comunicado también habla de “insultos misóginos, violencia verbal y denigración hacia los cuerpos de las mujeres”.

Denuncias por deepfake

Estas denuncias se suman a otros casos que tomaron notoriedad en los últimos meses y que afectaron tanto a la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini como al Nacional de Buenos Aires, donde estudiantes difundían a través de un grupo de WhatsApp imágenes reales y manipuladas con inteligencia artificial de sus compañeras desnudas.

“Ustedes nos pueden delatar, pero no vamos a parar de desnudarlas y venderlas”, decía un mensaje que apareció en un banco del Pellegrini en medio del escándalo. Las alumnas víctimas de las deepfakes se enteraron del material cuando vieron un drive con sus nombres, fotos y el valor con el que sus compañeros las comercializaban. Algunas eran imágenes con sus caras y cuerpos hechos con inteligencia artificial; en otras, desnudaban con IA fotos robadas de sus redes sociales.

A través de los grupos de WhatsApp pudieron saber que estaban involucrados también alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires. En esa institución había compradores y vendedores. Según pudo saber este medio, vendían 10 fotos a $1000.

Cuando volvieron a clase, las alumnas del Pellegrini, que rondan los 14 años, no quisieron compartir aula con sus compañeros. Hubo ruidazos, sentadas para que intervengan las autoridades y, una tarde de junio, los alumnos señalados como autores del delito no pudieron salir. Según contaron a este medio, los esperaban en la calle para agredirlos y tirarles huevos, por lo que finalmente tuvieron que ir a retirarlos sus padres.