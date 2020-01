Otro participante de la competencia Río Mar en la que desapareció un nadador en Necochea contó que también vivió una situación crítica y no fue asistido correctamente. Crédito: Gentileza Prefectura Naval Argentina

Fabián Blanco, un participante de 57 años de Río Mar 2020-la competencia en la que desapareció el nadador Ezequiel Bermejo en Necochea- que las condiciones climáticas para realizar la carrera no eran las indicadas. "Sabíamos que iba a ser una competencia muy difícil, porque había viento del sudeste en contra con ráfagas de 40 kilómetros por hora. Estaba previsto que haya olas de 1,70 metros pero llegaron a ser de dos metros".

"Cuando fui a la charla técnica, que fue el día anterior, dijeron que íbamos a ir en dirección a Necochea. Yo pensé que íbamos a encarar para el lado de Quequén porque siempre se corre a favor de la corriente, nunca en contra", contó el nadador en entrevista con la señal de noticias TN.

Blanco también dijo que en la charla el organizador explicó que iban a haber 200 canoas que iban a acompañar. "Para la canoa es más difícil ir contra la corriente. Vi dos o tres motos de agua en el río, en el mar no vi ni una sola".

Blanco contó que también vivió una situación crítica: "Empecé a sentir que me daba hipotermia cuando noté que estaba a un kilómetro de la orilla. En un momento se me apagó la luz y dije hasta acá llego, detecté mi límite y pensé que tenía que buscar ayuda. Tuve que reservarme. Vi una canoa monoplaza con un muchacho y lo llamé porque me di cuenta de que no iba a llegar. Me agarré de la canoa, él fue remando para llegar a la costa y yo haciendo patada de pecho. Nadie con nada motorizado nos vino a buscar"

"La canoa incluso no pudo dejarme en la playa. El muchacho con todo su esfuerzo me acercó de vuelta pero me dejó antes de la rompiente, a 300 metros de la orilla. Cuando pude salir había dos guardavidas esperando a ver qué pasaba. Necesitaba ayuda y ellos me dijeron que adonde estaba yo ellos no podían llegar".

Blanco dijo que eran 550 competidores en total y que llevaban un chip en la muñeca. "Se supone que tienen gps pero, la verdad, desconozco. También había una boya de seguridad que salía 250 pesos alquilarla y era optativa. Eso no debería ser así, ellos tendrían que dar los elementos de seguridad", afirmó.

"Me arrepiento de no haber dicho en la charla técnica que estaba todo en contra y que había que hacerla para el lado de Quequén. Es muy loco que a mi no me haya asistido una moto de agua para llevarme rápidamente y abrigarme. Salí del agua y ni siquiera me terminaron asistiendo. Me asistieron personas q estaban en la playa. Una camioneta nos fue levantando a los nadadores y nos llevó a la llegada. No había bote, había canoa. En la canoa no podías ir porque era monoplaza, tenías q ir nadando agarrado de la canoa".

Blanco contó que es competidor en aguas abiertas y que tiene experiencia, pero es la primera vez que corre Río Mar y estuvo tres horas y 10 minutos en el agua. "Desde el día anterior no sabía realmente si correrla o no. Uno tiene experiencia y conciencia de que las cosas pueden fallar. La próxima hay que prestarle atención a lo que uno realmente sabe. Un viento y corriente de tal magnitud, son cosas importantes a la hora de hacer una competencia."

Hasta el momento la Prefectura Naval continúa con la búsqueda de Ezequiel Bermejo, de 43 años.