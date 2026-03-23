Robo, tiroteo y un ladrón muerto en Avellaneda

Un día de violencia e inseguridad se vivió ayer en Avellaneda donde un oficial de la Policía de la Ciudad resultó herido a balazos cuando le quisieron robar la moto y un ladron murió cuando se enfrentó a tiros con personal de la Prefectura Naval y la policía bonaerense.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. Uno de los casos ocurrió cuando personal de la Prefectura Naval que realizaba una recorrida preventiva por la avenida Mitre, en cercanías del Puente Pueyrredón, descubrió a dos motocohorros cuando protagonizaban un robo.

Intento de robo Puente Pueyrredón

La moto en que la circulaban los motochorros, una Honda XR300, había sido robada el 6 de este mes en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, los prefectos dieron la voz de alto, pero los delincuentes los atacaron a tiros.

“El personal de la Prefrectura Naval repelió la agresión y los delincuentes se caen de la moto e intentan escapar a pie. Uno de los ladrones resultó herido en la mandíbula, en uno de sus hombros, en la zona del abdomen y en el brazo derecho. Quedó detenido y trasladado al hospital Fiorito”, dijeron las fuentes consultadas.

Su cómplice logró escapar y se escondió en un contenedor de residuos que estaba en Levalle y Montes de Oca, donde fue localizado por personal del Comando de Patrullas de Avellaneda.

“Hubo un segundo tiroteo donde el sospechoso, de 29 años, terminó muerto”, agregaron los voceros consultados.

Según las fuentes consultadas, antes de morir el sospechoso disparó contra el móvil policial, que fue alcanzado por cuatro proyectiles.

El ladrón abatido solo fue identificado como P. M., de 29 años. Tenía una orden de captura.

Intento de robo Puente Pueyrredón

El personal policial secuestró la moto en la que circulaban los delincuentes y el arma utilizado por el delincuentes que terminó muerto.

Ayer, también, en Avellaneda resultó herido un oficial de la Policía de la Ciudad que fue interceptado por cuatro motochorros que intentaron robarle la moto. El uniformado se defendió con su arma reglamentaria.

La víctima resultó herido en el tórax, en la mano izquierda y en la pierna derecha. En un primer momento, fuera de peligro, fue trasladado al hospital Fiorito, desde donde iba a ser llevado al Hospital Italiano.