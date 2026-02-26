Encontraron el cuerpo del empresario que había desaparecido cuando navegaba por el río Paraná

SANTA FE.- Marcelo Boschi, un empresario maderero radicado en Reconquista, ciudad situada a 330 kilómetros al norte de esta capital, que había desaparecido anteayer cuando navegaba por el río Paraná con destino de la ciudad correntina de Goya, fue hallado muerto esta mañana por personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) que participaba del operativo de búsqueda.

Según contaron los investigadores, “la familia reconoció el cuerpo”. Fuentes del caso informaron a LA NACION que la causa de la muerte fue “asfixia por inmersión” y que, según las pruebas reunidas hasta el momento, no hay indicios de la participación de terceras personas en el desenlace mortal.

No obstante, en las últimas horas, cuando se realizaban rastrillajes contrarreloj, tanto por agua, tierra y aire, amigos de Boschi coincidían en que podría tratarse de una “autodeterminación del empresario”, que transitaba una serie de complicaciones económicas y financieras, además de problemas de salud.

El cadáver de Boschi, de 55 años, fue encontrado hoy, minutos después de las 7, en aguas del río San Jerónimo, un afluente del río Paraná, a la altura de lo que se conoce como El Timbó Quemado.

Según se sabe, se trata de un sector aguas abajo de Puerto Reconquista, muy lejos del lugar donde había sido visto por última vez el martes, cuando navegaba solo en su embarcación.

La búsqueda se había reanudado esta mañana a las 6, con varios equipos en motos de agua y lanchas y otros recorriendo los islotes de las inmediaciones, además del apoyo de dos drones.

Como se informó, Boschi había manifestado que se dirigía hacia Goya. Al momento de salir vestía pantalón de jean, remera y llevaba colocado el salvavidas.

El empresario Marcelo Boschi

La embarcación en la que se trasladaba es un casco tipo Tracker, marca Cargo, de 6,40 metros de eslora, con motor Yamaha de 115 HP, que lleva el nombre de su emprendimiento: De Buena Madera.

En la lancha los salvavidas estaban en su lugar y el sistema de seguridad que Boschi solía utilizar no estaba correctamente conectado.

Ayer, Rodrigo Muchut, amigo del empresario, contó que habló con él al inicio de la semana, en la que le comentó la agenda de los próximos días. También le dijo que Boschi fue víctima de una estafa donde le vaciaron la cuenta y estaba preocupado por esa situación económica y por las pocas ventas. Además, enfrentaba una instancia judicial por cuestiones laborales en su empresa.

Ante una consulta sobre si Boschi podría haber decidido terminar con su vida, explicó: “Marcelo es una persona con convicción, con determinación. Si tomó esa decisión lo iba a hacer, pero me llama la atención –si esa fue su decisión- porque él siempre tuvo mucho amor por la vida”, subrayó.

Se aguarda en las próximas horas la decisión de la familia del empresario sobre si habrá velatorio y cuándo será sepultado.