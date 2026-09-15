Se viene un anticiclón que provocará un cambio brusco en el pronóstico con ascenso térmico progresivo y lluvias antes de la primavera: las zonas afectadas

La Patagonia atraviesa una semana de fuertes contrastes meteorológicos en la antesala de la primavera. Tras el avance de un frente frío acompañado por aire de origen antártico, la región registrará una breve estabilización, una recuperación progresiva de las temperaturas y un nuevo aumento del viento.

El cambio estará asociado al ingreso de una dorsal de alta presión, que reducirá temporalmente la inestabilidad. Sin embargo, el desplazamiento del anticiclón hacia el noreste permitirá el avance de otro sistema frontal desde el Pacífico, con nuevas lluvias y nevadas en algunos sectores cordilleranos.

Además, durante el miércoles se intensificarán nuevamente las ráfagas en distintas provincias patagónicas. Los valores podrían superar los 85 kilómetros por hora en la estepa de Chubut, mientras el norte de la región tendrá temperaturas superiores a los 20°C.

Pronostico del tiempo

El anticiclón que cambiará las condiciones en la Patagonia

Según informó Meteored, durante este martes el frente frío se desplazará hacia el océano y una dorsal de alta presión se extenderá sobre gran parte de la Patagonia. Esta configuración favorecerá una disminución general de la inestabilidad, con escasas precipitaciones durante las primeras horas de la jornada.

Después del paso del frente, algunas zonas del sur patagónico podrían registrar temperaturas mínimas cercanas a los -10°C. A diferencia de irrupciones anteriores, esta masa de aire frío no conseguirá avanzar con la misma intensidad sobre el norte de la región.

El viento también perderá protagonismo de manera transitoria. No obstante, persistirán algunas ráfagas moderadas, cercanas a los 50 kilómetros por hora, en sectores del oeste de Chubut y Río Negro.

Hacia la noche comenzará a aproximarse un nuevo sistema frontal desde el sur de Chile, aunque inicialmente no provocará efectos significativos sobre el territorio argentino.

🌸 A una semana del #equinoccio (la #primavera astronómica llega el martes 22 de septiembre a las 21.04 HOA), tendremos fluctuaciones térmicas destacadas típicas de esta estación de transición, y el paso de algunas #tormentas.



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Ascenso progresivo de las temperaturas

La presencia del anticiclón permitirá una recuperación de las temperaturas en el extremo sur. Ushuaia alcanzará alrededor de 3°C y Río Gallegos podría llegar a los 8°C, luego de un comienzo de semana con registros cercanos o inferiores a 0°C.

En el norte patagónico, en cambio, el martes se producirá un descenso temporal. Neuquén tendrá una máxima cercana a 14°C, Bariloche rondará los 8°C y la Línea Sur de Río Negro se ubicará alrededor de los 10°C.

El panorama volverá a cambiar durante el miércoles. A medida que el anticiclón se desplace hacia el noreste, el ambiente se tornará considerablemente más templado en el norte de la Patagonia.

Trelew podría alcanzar los 21°C, mientras que el Alto Valle de Río Negro y Neuquén tendrá valores de entre 19°C y 20°C. Algunos sectores del valle inferior del río Chubut y de los valles del río Negro incluso podrían superar los 20°C, bajo condiciones mayormente secas y con poca nubosidad.

El contraste continuará siendo significativo con el extremo austral. Ushuaia apenas llegará a 1°C y Bariloche tendrá una máxima estimada de alrededor de 8°C.

#PronosticodelTiempo 🇦🇷

🌤️ Martes estable en #Argentina.



🌡️ Subibaja térmico en la franja central, luego de una tarde templada ingresará aire desde el sur con ráfagas. 🌬️ El frente frío dejará un nuevo descenso de la temperatura en la zona.



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Dónde volverán las lluvias y nevadas

Durante el miércoles, un nuevo frente se aproximará desde el océano Pacífico y dejará nevadas sobre la cordillera de Santa Cruz, además de precipitaciones en forma de lluvia o nieve en los sectores elevados de Chubut.

De todas formas, la mayor actividad asociada con este sistema permanecerá del lado chileno. En la Argentina, las precipitaciones serán más acotadas y se concentrarán principalmente sobre las áreas cordilleranas.

En Ushuaia también podrían producirse algunos chaparrones de nieve, en un contexto de temperaturas muy bajas. Así, mientras el norte patagónico experimentará un ascenso térmico, el extremo sur mantendrá condiciones invernales antes de la llegada de la primavera.