Avanza un frente de aire antártico que provocará en 48 horas heladas, ráfagas de más de 85 km/h y un brusco cambio térmico: las zonas afectadas

La semana comenzó con un frente frío acompañado por una masa de aire de origen antártico que avanzó sobre el sur del país y provocó un fuerte descenso de las temperaturas. El fenómeno dejará heladas, nevadas y vientos intensos antes de dar paso a una recuperación térmica que se extenderá hacia las provincias centrales.

El cambio más significativo se producirá el miércoles, cuando el ingreso de un nuevo sistema frontal aumentará la intensidad del viento en amplias zonas de la Patagonia. Las ráfagas podrían superar los 85 kilómetros por hora, mientras que en otras regiones las temperaturas treparán por encima de los 20°C.

Pronostico del tiempo

Aire antártico, temperaturas bajo cero y nevadas en el extremo sur

De acuerdo con el pronóstico de Meteored, el frente frío avanzará acompañado por aire de origen antártico sobre el centro de Santa Cruz y el sur de Tierra del Fuego. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para la ciudad de Buenos Aires una semana sin precipitaciones, pero con un marcado ascenso térmico luego de las bajas temperaturas del lunes.

El frío tendrá su mayor impacto en el extremo sur de la Patagonia. Ushuaia registrará temperaturas máximas cercanas a 0°C y probabilidad de nieve, mientras que Río Gallegos podría no superar los -1°C y El Calafate rondaría los 0°C.

Tras el pasaje del sistema frontal, las temperaturas mínimas podrían descender hasta los -10°C en algunos sectores del sur patagónico. Sin embargo, esta nueva irrupción no avanzará con la misma intensidad sobre el norte de la región.

El contraste térmico será notable. Mientras el extremo austral permanecerá bajo condiciones plenamente invernales, Trelew y Viedma podrían alcanzar alrededor de 18°C. En Neuquén y sectores del Alto Valle, en tanto, las máximas llegarían a 21 o 22°C, con cielo mayormente despejado.

Además del frío, el sistema favorecerá vientos intensos sobre el norte de Santa Cruz y gran parte de Chubut. Las ráfagas superarán los 65 km/h en distintos sectores y localmente podrán exceder los 70 km/h. Las precipitaciones serán más acotadas, con algunos chaparrones aislados sobre la cordillera chubutense.

🌡️❄️ Así comienza la semana.

Estas son las zonas bajo #alerta por temperaturas extremas #frías en el país.



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Una pausa durante el martes y mínimas de hasta 10°C bajo cero

Durante el martes, el frente frío se desplazará hacia el océano y una dorsal de alta presión se extenderá sobre buena parte de la Patagonia. Esta configuración permitirá una disminución general de la inestabilidad y del viento, aunque persistirán ráfagas cercanas a los 50 km/h en el oeste de Chubut y Río Negro.

Las temperaturas comenzarán a recuperarse en el extremo sur: Ushuaia alcanzaría alrededor de 3°C y Río Gallegos llegaría hasta los 8°C. En contraste, el norte patagónico experimentará un descenso respecto del lunes, con 14°C de máxima en Neuquén, 8°C en Bariloche y alrededor de 10°C en la Línea Sur de Río Negro.

Hacia la noche se aproximará un nuevo frente desde el sur de Chile. Si bien inicialmente no tendrá efectos significativos sobre el territorio argentino, su avance será responsable de una nueva intensificación del viento durante el miércoles.

En la ciudad de Buenos Aires, el SMN prevé para el martes una mínima de 10°C y una máxima de 19°C, sin probabilidad de precipitaciones. Durante la tarde podrían producirse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Pronóstico del tiempo extendido

Ráfagas superiores a los 85 km/h: cuáles serán las zonas afectadas

El miércoles 16, un nuevo frente se aproximará desde el océano Pacífico y provocará nevadas sobre la cordillera de Santa Cruz, además de precipitaciones de lluvia o nieve en sectores elevados de Chubut. No obstante, la mayor actividad permanecerá concentrada sobre el territorio chileno.

El principal fenómeno será el incremento de la velocidad del viento. Las ráfagas afectarán al norte de Santa Cruz, la estepa de Chubut, el centro de Río Negro y sectores del sur de Neuquén.

La zona más comprometida será la estepa chubutense, donde los registros podrían superar los 85 km/h. Comodoro Rivadavia, Esquel y áreas del centro de Río Negro también podrían registrar ráfagas por encima de los 60 km/h.

Las temperaturas volverán a mostrar una marcada diferencia entre el norte y el sur patagónico. Ushuaia apenas alcanzará 1°C y podría registrar chaparrones de nieve, mientras que Bariloche rondará los 8°C. Más al norte, Trelew llegaría a 21°C y el Alto Valle de Río Negro y Neuquén se ubicaría entre 19 y 20°C.

#PronosticodelTiempo 🇦🇷

🥶 #Frío a gélido con fuertes #heladas en gran parte del país (GBA amanece con temperaturas por debajo de 0 °C y con neblinas)



Estable en la mayor parte del país, con dominio de altas presiones y nubosidad variable.



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Cuándo llegará el brusco cambio térmico

A partir del martes, el viento norte impulsará una recuperación generalizada de las temperaturas. Las máximas superarán los 20°C en el norte de la Patagonia, el oeste bonaerense, Córdoba, Cuyo, Santa Fe y las provincias del norte.

El sudeste de la provincia de Buenos Aires quedará al margen de este repunte inicial debido a la influencia del viento proveniente del océano Atlántico, que mantendrá las temperaturas más bajas y podría generar algunas precipitaciones débiles.

En la ciudad de Buenos Aires, el SMN pronostica 15°C de máxima y 6°C de mínima para el miércoles. Luego comenzará un ascenso sostenido: se esperan 22°C el jueves, 23°C el viernes, 21°C el sábado y hasta 24°C el domingo, sin lluvias previstas durante toda la semana.