Se viene un cambio drástico en el pronóstico que afectará por 24 horas al AMBA con lluvias tras el frío polar

Tras un fin de semana caracterizado por el frío extremo, las bajas temperaturas y la aparición del sol, el pronóstico del tiempo anticipa días de contrastes con la llegada de altas temperaturas, previo al ingreso de un nuevo frente frío que traerá un descenso térmico y precipitaciones.

Según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y datos de sitios especializados como Meteored, el cambio drástico en el pronóstico no se extenderá por mucho tiempo, debido a que el Niño ya se encuentra en fase activa en la Argentina.

Pronostico del tiempo

Cuándo comienza el cambio drástico

El fin de semana se registraron temperaturas típicas de invierno, con mínimas de menores a 0°C en algunas regiones del territorio argentino. El lunes 24 de agosto, el viento comenzó a rotar al norte, provocando el arrastre de aire más templado hacia el centro del país, provocando un aumento en la temperatura en el centro y el norte de la Argentina.

La llegada del marcado cambio drástico en el tiempo debido a un ascenso térmico se registrará este miércoles por la tarde, ya que la máxima registrará 18°C. Asimismo, se espera la presencia de la humedad en el centro del país.

Pronóstico del tiempo extendido

El regreso de las tormentas en Buenos Aires

Para el jueves, se espera el ingreso de un nuevo frente frente frío acompañado de fuertes tormentas y chaparrones en el nordeste bonaerense, frenando de esta manera el ascenso térmico.

Para el cierre de la semana, se espera una jornada estable para el viernes 28 de agosto, ya que la mínima será de 10°C y una máxima de 17°C, con un cielo parcialmente nublado.

Recomendaciones del SMN ante lluvias

El SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida la población y evitar mayores inconvenientes antes este fenómeno: