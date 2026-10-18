Se viene un festejo del Día de la Madre con pronóstico muy frío para octubre y chances de que vuelva el sol: las zonas afectadas

El Día de la Madre tendrá un comienzo frío en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con temperaturas que se mantendrán por debajo de lo habitual para mediados de octubre. Sin embargo, la posibilidad de que aparezcan mayores períodos de sol ofrecerá un cambio después de una prolongada sucesión de jornadas grises y precipitaciones frecuentes.

El domingo combinará una mañana con marcas térmicas bajas y una tarde fresca, en la que el termómetro tendrá dificultades para recuperarse. Aunque no se esperan lluvias en el AMBA, el regreso del sol será gradual y no implicará un cielo completamente despejado.

Pronostico del tiempo

Cómo estará el tiempo durante el Día de la Madre en Buenos Aires

Según Meteored, este domingo se esperan temperaturas mínimas de entre 5 y 7 °C en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se trata de registros que estarán entre 6 y 8 °C por debajo de lo habitual para octubre, por lo que el frío será el rasgo más destacado de las primeras horas del festejo.

La mañana se presentará sin lluvias y, con el avance del día, será probable encontrar mayores ratos de sol en la Capital y el Gran Buenos Aires. La apertura parcial del cielo permitirá una mejora respecto del patrón de nubosidad persistente, aunque las temperaturas seguirán contenidas.

Para la tarde, las máximas se ubicarán entre 16 y 17 °C. Así, quienes tengan previsto celebrar al aire libre encontrarán un ambiente más templado que durante la mañana, pero todavía fresco para la primavera.

🧣 ¡Atención! Vuelven los abrigos.



❄️ Nos preparamos para una irrupción de aire frío que nos dejará un fin de semana invernal en el centro y norte argentino.



❄️ #Nevadas tardías en la cordillera con temperaturas muy gélidas, y fuertes #heladas en la franja central del país. pic.twitter.com/u0YKawBpTM — Meteored Argentina (@MeteoredAR) October 16, 2026

Cuándo se afirmará la mejora y cuánto subirán las temperaturas

El lunes y el martes se perfilan como los días más estables de la próxima semana en Buenos Aires. La influencia de altas presiones favorecerá vientos del este y del noreste, con un ascenso lento de las marcas térmicas.

En la ciudad de Buenos Aires se prevén mínimas de entre 10 y 12 °C y máximas de entre 17 y 19 °C. La recuperación será moderada, aunque permitirá dejar atrás las mañanas más frías del fin de semana.

La mayor diferencia estará en el cielo: los períodos soleados serán más frecuentes, con una combinación de nubes y sol que devolverá condiciones más cercanas a las de la estación. Sin embargo, esas jornadas estarán lejos de presentarse completamente despejadas.

El aumento de las temperaturas tampoco anticipa un escenario de calor. De acuerdo con la proyección, Buenos Aires seguirá sin superar de manera clara y persistente el umbral de los 20 °C, con valores que permanecerán por debajo de los normales para esta época del año.