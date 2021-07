“Sentía que me masticaba el hueso”: el dramático testimonio de un hombre atacado por un pitbull

Un cordobés fue atacado casi 10 veces por un perro pitbull y sobrevivió “de milagro”. El animal le generó heridas en ambos brazos y algunas llegan hasta el hueso. El hombre fue hospitalizado y se encuentra en recuperación.

El jueves pasado, Juan Pérez, salió de su casa en el barrio Yapeyú para hacer unas compras, cuando una vecina abrió el portón de su casa y el perro se escapó. “Yo pensé que venía a jugar, nunca pensé que me iba a atacar”, relató el hombre de 44 años a Arriba Córdoba (eldoce).

El escalofriante relato de un hombre que fue atacado por un pitbull - Fuente: eldoce

Inmediatamente, el perro comenzó a atacarlo. “Le puse el brazo, pero me buscaba la cara y el cuello. Me atacó unas ocho o nueve veces. Yo pensé que me iba a matar”, confesó entre lágrimas Juan. Ante el ruido, los vecinos se acercaron al lugar para ayudarlo. Le pusieron palos en la boca al animal pero les fue imposible separarlo del hombre. Incluso la dueña del perro intervino y logró sacar al animal, pero el pitbull regresaba y continuaba atacando.

“En un momento me largué a llorar y grité: ‘Me mata’”, recordó Juan.

El pitbull ya había atacado a otras personas y había matado a otros dos perros (Foto de archivo) Archivo

Finalmente, un vecino le pegó con una pala “dos o tres veces” al perro y logró que el animal dejara de atacarlo. Debido al ataque, Juan perdió mucha sangre y fue el hijo de un vecino, un niño de 11 o 13 años, quien le hizo un torniquete. Rápidamente fue llevado al hospital, donde permaneció internado dos días.

Los médicos le dijeron que estuvo cerca de "no contarlo" por la ferocidad del ataque eldoce.tv

Según contó Juan, la dueña del pitbull lo acompañó todo el tiempo y estuvo con él mientras era examinado por los traumatólogos.

Las heridas y la larga recuperación

“Tengo muchas heridas, tengo desgarros y heridas que llegan hasta el hueso. Yo sentía que me masticaba el hueso. Tengo una en la muñeca que estuvo a milímetros de una arteria”, relató. Juan contó que las heridas más graves están en sus antebrazos, pero que afortunadamente no tiene ninguna infección. A su vez, rememoró que los médicos le dijeron que tuvo mucha suerte y que “por poco no la cuenta”.

Juan confesó que pensó que iba a morir Captura

Respecto de la recuperación, los médicos le adelantaron que llevará tiempo, porque luego de la curación de las heridas llevará adelante la rehabilitación.

En relación al pitbull, Juan advirtió que el animal ya mostró en varias ocasiones indicios de violencia, dado que llegó a matar a dos perros y mordió a varias personas.

“Tengo pastillas para dormir, porque cierro los ojos y veo al perro atacándome”, relató sobre el momento que vivió. Juan contó que está hablando con la vecina para que el perro no esté más en el barrio, por el peligro que representa.

LA NACION