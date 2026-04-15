Una nena tramitó el DNI, pensó que estaba en una sesión de fotos y se volvió viral por lo que hizo
María, de cuatro años, deslumbró a todos en la clásica toma de foto para el documento; la reacción en redes sociales
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Una niña llamada María, de cuatro años, se hizo viral en las redes sociales. La situación se dio en Brasil cuando ella, acompañada por su madre, asistió a la clásica toma de foto para el documento.
Lo que parecía un simple trámite se convirtió en un momento especial para la niña quien, al ver la cámara, comenzó a hacer poses y provocó la risa de los presentes, entre ellos, su madre, quien grabó el momento y lo subió a su cuenta de Instagram.
El registro fílmico causó furor en las plataformas digitales por el desparpajo de la chica que se acomodó frente a la cámara y movió su cabeza de un lado a otro, buscando el mejor ángulo para ser captada.
Tras la viralización, su madre subió otras imágenes de la niña con atuendos pintorescos para sumar más material y así dar a conocer su faceta más artística.
“Ella nació para ser una diva” y “quizás la foto se vea mejor con una pose, porque en serio, por muy bien arreglado y bonito que esté nuestro pelo, esas fotos de identificación son horribles”, fueron las menciones más destacadas de la publicación.
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