Una nena tramitó el DNI, pensó que estaba en una sesión de fotos y se volvió viral por lo que hizo

Una niña llamada María, de cuatro años, se hizo viral en las redes sociales. La situación se dio en Brasil cuando ella, acompañada por su madre, asistió a la clásica toma de foto para el documento.

Raquel, la mamá de María, se encargó de viralizar el momento

Lo que parecía un simple trámite se convirtió en un momento especial para la niña quien, al ver la cámara, comenzó a hacer poses y provocó la risa de los presentes, entre ellos, su madre, quien grabó el momento y lo subió a su cuenta de Instagram.

María la protagonista de un momento que se hizo viral en redes

El registro fílmico causó furor en las plataformas digitales por el desparpajo de la chica que se acomodó frente a la cámara y movió su cabeza de un lado a otro, buscando el mejor ángulo para ser captada.

Tras la viralización, su madre subió otras imágenes de la niña con atuendos pintorescos para sumar más material y así dar a conocer su faceta más artística.

Los comentarios que se hicieron virales

“Ella nació para ser una diva” y “quizás la foto se vea mejor con una pose, porque en serio, por muy bien arreglado y bonito que esté nuestro pelo, esas fotos de identificación son horribles”, fueron las menciones más destacadas de la publicación.